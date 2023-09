Harry a Meghan v koncích: Plody popularity sklízí jeho bratr William

I přes veškerou snahu, jako je vydání skandální knihy o soukromí královské rodiny nebo natáčení podcastů s manželkou Meghan, to vypadá, že britský princ Harry velmi rychle ztrácí na popularitě a ať se svou polovičkou udělá cokoli, nikoho to již příliš nezajímá. Alespoň to tvrdí britští komentátoři života u dvora. Činnost princova staršího bratra Williama oproti tomu sklízí chválu, což pro Harryho bezpochyby musí být hořká pilulka ke spolknutí.

Princ William si v současné době bezpochyby užívá velkou pozornost a pozitivní zpětnou vazbu za svou práci během návštěvy USA minulý týden. Ohlasy se rozhodně nedají srovnávat s vlažnými reakcemi na prince Harryho při jeho poslední návštěvě rodného Spojeného království. Podle královské komentátorky Daniely Elserové princ Harry a Meghan Markle doslova prohráli válku s Kate a princem Williamem.

Manželé jsou s královskou rodinou na kordy již několik let, přičemž jejich rozkol je v posledních měsících stále zřetelnější. Jejich dřívější zdánlivě jednotná vystoupení, při nichž spolu ale téměř nekomunikují, ukázala, jak hluboké napětí mezi oběma stranami panuje.

Poté, co Sussexovi celou monarchii a obzvlášť Williama a jeho rodinu hodili přes palubu, je stále více zřejmé, že jim to na popularitě rozhodně nepřidalo. Na první pohled sice vyhráli několik bitev, když si pro sebe zdánlivě vybojovali více autonomie, ovšem v konečném důsledku ztrácí na popularitě, a to především v Americe, kterou si vybrali jako své nové sídlo.

Princ William předběhl bratra i za velkou louží

"V boji s Buckinghamským palácem o srdce a mysl Američanů to nyní vypadá, že Harry a Meghan sice vyhráli několik bitev, ale nakonec válku prohráli,” sdělila Elserová v reakci na to, že přítomnost prince Williama ve Spojených státech vyvolala mnohem srdečnější reakce, než kroky jeho mladšího bratra, který nyní za velkou louží trvale žije.

Cesta do USA kvůli letošní ceně Earthshot (ocenění pro počiny na poli ekologie, pozn. red.) se doslova stala zlatou kartou narůstající Williamovy popularity v Americe. Fakt, že i v novém působišti je nyní Harry ve stínu svého staršího bratra, tak jako se cítí celý život, je tak pro něj pravděpodobně velmi bolestný způsob, jak zjistit, že rozhádat se s kompletně celou rodinou se zpravidla nevyplácí.

Zdroje: Express, The Mirror