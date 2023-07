Otce prosil, aby si ji nebral: Princ Harry se ostře pustil do macechy Camilly

Princ Harry se svou nevlastní matkou Camillou nikdy neměl ty nejideálnější vztahy. A proč tomu tak bylo, odhalil ve své knize Náhradník. Tam popsal, z čeho Camillu podezříval, a co mu prováděla. V rozhovorech, které poskytl v rámci propagace své knihy, pak zašel ještě dál.

Pro prince Harryho byla smrt jeho matky Diany Spencer pochopitelně nesmírně traumatizující. A ničemu nepomáhal ani fakt, že byl jeho otec po uši zamilovaný do Camilly Bowles, kterou si chtěl vzít. Právě ta se stala princovou macechou. A to i přesto, že jak Harry, tak William svého otce prosili, aby si Camillu nebral.

Nakonec ustoupili

„Navzdory tomu, že jsme na něj s Willym naléhali, aby se znovu neženil, nakonec jsme mu potřásli rukou a popřáli mu štěstí. Věděli jsme, že konečně bude moci být se ženou, kterou velmi miluje. Kterou vždycky miloval,” napsal princ Harry ve svých memoárech. Zároveň ale prozradil, že jako dítě často přemýšlel nad tím, zda bude Camilla tou zlou macechou, která se objevuje v pohádkách. A podle toho, co Harry v několika rozhovorech uvedl, se jí Camilla minimálně přiblížila.

Věděla, co má dělat

Když Camilla po boku prince Charlese vystřídala princeznu Dianu, lidé byli pochopitelně naštvaní a neměli ji rádi. Na to byla ale podle Harryho jeho macecha velmi dobře připravená a věděla, jak si zachránit image. Začala se zabývat mnoha charitativními činnostmi a poctivě si plnila svou práci v britské královské rodině. A pakliže to nestačilo, nebála se ani „horší práce”.

Jak Harry uvádí, britská královská rodina má velmi specifické vztahy s britským bulvárem. A několik z členů monarchie včetně Camilly obvinil z toho, že médiím donášeli výměnou za to, že o nich samotných pak bylo psáno v pozitivním duchu. „Lidé pracující pro otce a Camillu si začali vymýšlet nejrůznější příběhy o mně, o Kate i o dětech. Už jste to nezvládal,” řekl vévoda ze Sussexu v jednom z interview. O Camille následně řekl, že je velmi nebezpečná, a dokonce ji označil za padoucha britské královské rodiny. „Měl jsem zkrátka pocit, že mě moje nevlastní matka obětovala pro to, aby si mohla zachránit vlastní PR,” uvedl.