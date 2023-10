Kočka není doma, myši mají pré: Princ Harry se bez manželky královsky bavil

Vévodové ze Sussexu bývali jako siamská dvojčata. V poslední době je ovšem tento pár stále častěji k vidění odděleně, což jen podporuje teorie o tom, že jejich manželství začalo skřípat. Naposledy byl princ Harry spatřen, jak si bez své drahé polovičky užívá automobilové závody a zdálo se, že mu nepřítomnost Meghan vůbec nevadí, ba právě naopak.

Princ Harry působil opravdu velmi vesele, když před soutěží Grand Prix USA vyrazil na závodní okruh v texaském Austinu. Vévoda ze Sussexu byl při setkání s týmem Mercedesu dobře naladěný, zatímco jeho manželka Meghan Markle se s ním této kratochvíle neúčastnila. Harry vypadal během sobotního výletu velmi uvolněně, což se projevilo i na jeho oblečení - měl na sobě černou polokošili a džíny.

Svůj vzhled doplnil černými slunečními brýlemi a s úsměvem mával čekajícím fanouškům. V zákulisí byl Harry doslova ve svém živlu, povídal si s týmem a pozorně naslouchal všemu, co mu říkali. Na závodiště se princ vypravil poté, co s Meghan nedávno přistáli v Atlantě, když se vraceli z romantického víkendu v Karibiku. Pár byl na začátku tohoto týdne spatřen, jak opouští soukromé letadlo, které si najali, aby je po dovolené dopravilo domů.

Oba manželé zvolili pro svůj let neformální oblečení - Meghan měla na sobě černé maxi šaty s dlouhým rukávem, modrou šálu a hnědé sandály. Harry se rozhodl pro bílé tričko, které zkombinoval s hnědými kalhotami. Svůj vzhled doplnil černou baseballovou čepicí a s sebou měl hnědou příruční tašku.

Pár na veřejnosti působil odtažitě

Expertka na řeč těla Judi Jamesová uvedla, že dvojice vypadala při odchodu z letadla poněkud v tenzi. Deníku Mirror řekla: "Poté, co byli vyfotografováni, jak se během cesty drží za ruce, jejich blízkost na dovolené vystřídal odtažitý pohled”.

"Z Meghaniny řeči těla není patrná žádná přetrvávající poprázdninová záře a zdá se, že romantickou, idylickou pózu, kterou jsme viděli u Harryho a Meghan, když se procházeli opuštěnými ulicemi, nahradil uzavřený výraz. Když Meghan pospíchala vpředu po chodníku, nechala Harryho, aby si s někým povídal a příliš si ho nevšímala,” uvedla.

Odbornice na řeč těla dodala: "Meghanin zakaboněný výraz tváře a její direktivní gesta naznačují napětí a touhu spěchat do auta. Zdá se, že Harry tuto potřebu nesdílel, i když způsob, jakým měl při chůzi zvednuté oba lokty, by mohl naznačovat odpovídající vnitřní napětí." Vypadá to tak, že napětí mezi dvojicí s velkou pravděpodobností nemusí být jen pouhou spekulací. Zda je za tím pouze únava a každodenní starosti, nebo manželé skutečně procházejí hlubší krizí, se ale teprve ukáže.

Zdroje: The Mirror, The Sun, Daily Mail