Harry a Meghan prosí prince Williama o usmíření: Chtějí zpět do Paláce

Princ Harry a jeho manželka Meghan podle zdrojů blízkých královské rodině doufají, že se jim podaří udobřit se s příbuznými, zejména Harryho bratrem princem Williamem a jeho ženou Kate. Dosáhnout toho chtějí tím, že si pronajmou byt v Kensingtonském paláci.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu si údajně chtějí udobřit prince a princeznu z Walesu, protože jejich vztahy jsou od té doby, co se rozhodli opustit své posty aktivních členů královské rodiny, stále na bodu mrazu. Navzdory jejich údajnému gestu se však Harry má obávat, že by se tímto krokem stal "vězněm paláce", uvedl zdroj blízký paláci pro britský bulvární list OK! Magazine.

"Harry a Meghan nabízejí, že si pronajmou byt v Kensingtonském paláci a sami si ho vybaví," řekl zdroj listu. "Princ doufá, že to Williama potěší a ukáže mu tak, že to s návratem myslí vážně. Harry se ale nechce stát vězněm paláce," uvedl zdroj.

Přesto se královští experti domnívají, že usmíření mezi znepřátelenými bratry v dohledné době nehrozí. "Nevidím žádné náznaky, že by se tak stalo," řekla královská redaktorka televize Talk TV Sarah Hewsonová televizi Sky News Australia. "Trhliny na jejich vztahu jsou tak hluboké, že bude trvat velmi dlouho, než se zahojí."

Cesta k usmíření bude ještě dlouhá a trnitá

"V tuto chvíli zatím nevidím žádný důkaz, že by na obou stranách byla touha spor ukončit a odpustit si," dodala Hewsonová. Web The Post proto požádal Kensingtonský palác o vyjádření.

Napětí mezi královskou rodinou a vévody ze Sussexu dosáhlo vrcholu poté, co manželé odjeli do Ameriky, aby měli více soukromí. Po rozhodnutí odstoupit z funkce vysoce postavených členů královské rodiny následovalo stěhování do Kanady, než se pár nakonec usadil v Kalifornii.

Pár byl nedávno samotnám králem vystěhován z Frogmore Cottage, který následně měl předat sídlo svému skandály poznamenanému bratrovi princi Andrewovi. Mělo se jednat o reakci na vydání Harryho skandální knihy “Náhradník”, ve které se o svých příbuzných vyjadřoval velmi nelichotivě.