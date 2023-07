Princátka George, Charlotte a Louis zažijí letos překvapivě obyčejné prázdniny

Přišlo léto a princ George, princezna Charlotte a princ Louis jsou připraveni na dobrodružství plná zábavy. Co potomky prince Williama čeká?

Tři děti Kate Middletonové a prince Williama ukončily školní rok ve škole Lambrook School a jak už to tak u dětí v letních měsících bývá, těší se na léto plné zážitků v Adelaide Cottage, rodinné základně ve Windsoru. Tam ale samozřejmě nebudou celou dobu.



Jejich útočištěm se během prázdnin stane také Anmer Hall, venkovské útočiště královské rodiny v Norfolku. Kate a William totiž už v minulosti přiznali, že právěív Norfolku se mohou na rodinném panství s dětmi věnovat řadě aktivit, od pečení a vaření v kuchyni až po zapojení dětí do uměleckých a řemeslných projektů. Není přitom žádným tajemstvím, že snad nejoblíbenější zábavou celé rodiny prince Williama je trávení času v přírodě, píše people.com.

Opékání buřtů a výlety po pláži

V rozhovoru v podcastu "Happy Mum, Happy Baby" Kate zase prozradila, jak moc ji těší trávit s rodinou čas venku v přírodě, i když to znamená, že se přitom všichni trochu ušpiní. Jak budoucí královna zdůraznila, je důležité vytvářet pro děti trvalé vzpomínky, obyčejné vzpomínky, co má každý, jako opékání buřtů na venkovním ohništi a různá nepředvídatelná dobrodružství, která s sebou nese objevování přírody.

Léto královských dětí ale nebudou jen procházky v lesích. Vévoda a vévodkyně z Cambridge totiž ve videu zveřejněném k jejich 10. výročí jejich sňatku umožnili nahlédnout do svého života mimo společenské akce. A bylo to celé hřejivě obyčejné: rodina si s chutí užívá výlet na pláž, děti běhají kolem rodičů a oddávají se prostému potěšení z opékání marshmallow nad táborákem.

Ve hře je i relax v zahraničí

Ovšem bylo by naivní si myslet, že potomci prince Williama budou celé léto jen v Anglii. Kromě výletů do oblíbených destinací, jako jsou ostrovy Scilly nebo malebný Lake District se mohou princ William a jeho děti pochopitelně vydat i na dovolenou do zahraničí. Mezi oblíbené destinace rodiny patří ostrov Mustique, proslulý svým klidem, a Jordánsko, kde loni Kate a William pózovali na fotografii pro vánoční pohlednici.

V letních měsících se také často princ George, princezna Charlotte a princ Louis tradičně připojují k ostatním členům královské rodiny ve Skotsku, kde královna Alžběta ráda trávila léto na zámku Balmoral. Má se za to, že král Charles a královna Camilla budou v tradici zesnulé královny pokračovat. George, Charlotte a Lousi tak nejspíš část prázdnin stráví i pod dohledem dědečka a babičky. Tak jak si to ze svého dětství pamatuje každé obyčejné dítě.