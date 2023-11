Británie dokázala na chvíli zapomenout na starosti spojené s možností brexitu bez dohody. Stačilo jediné – spatřit aktuální snímky budoucího krále! Vysmáté princátko, které je třetí v pořadí na usednutí na královský trůn, je totiž naprosto okouzlující. Celá Británie debatuje momentálně o tom, komu z rodiny se George podobá nejvíce.

Zdá se, jako by to bylo včera, kdy svět obletěla zpráva o narození prvního syna prince Williama a Kate Middleton. Jenže prince George z Cambridge čeká po prázdninách nástup už do třetí třídy! Mladičký student elitní školy Thomase Batterseaho na jihozápadě Londýna dávno není batole, je z něj čiperný, roztomilý kluk, kterému z očí kouká jistá dávka šibalství.

Kdyby bylo vše jen na přání královny, nebyl by princ George rozhodně až třetím v pořadí na královský trůn – v jejích očích by králem měl být on! Přitom ještě ani není ve věku, kdy by mohl nosit kalhoty…

Princ George je mamánek

Jenže princ, který si pro babičku vymyslel vlastní pojmenování, má v srdci královny zcela speciální místo. Ačkoli má Alžběta II. samozřejmě ráda i další svá pravnoučata, ve společnosti prince George vždy doslova zjihne nad jeho roztomilostí a chováním. "Královna je vždy naprosto unešená, když má s Georgem trávit čas. Vždy dbá na to, aby dostal nějaké dárečky, když zůstává přes noc v Buckinghamském paláci," říká člověk blízký královské rodině.

O princi se také vypráví, že je docela pěkný "mamánek". "Pořád se točí okolo máminy sukně, je úplně jedno, co dělají. Ať už jde o vaření pizzy úplně od základu nebo o hrabání se v zemi na zahradě," prozradil zdroj.

Princ George má ale i sklony ke sportu – stejně jako otec miluje fotbal a je často k vidění, jak si hraje s míčem v zahradách Kensingtonského paláce. "Jedno je úplně jisté, George má opravdu krásné dětství a je dítětem, na které může být královská rodina opravdu pyšná," uzavírá rodinný přítel.