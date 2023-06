Milena: Dcera se v pubertě začala chovat hrozně a manžel jí vše odpustí

V labyrintu rodičovství čelíme nesčetným výzvám, které prověřují pevnost rodinných vazeb. Dnes se s vámi podělíme o dopis naší čtenářky Mileny*, která se ocitla na křižovatce mezi nehynoucí láskou k potomkovi a obavami z bezohledného chování své dcery.

V oblasti lásky a rodiny existuje nevyslovené pravidlo, které nás nutí chránit ty, kteří jsou našemu srdci nejbližší. Ve zdech svého zdánlivě blaženého manželství jsem si vybudovala život po boku muže, který naši rodinu velmi slušně zaopatřil. Jeho schopnost vydělávat peníze formovala naši existenci a vštípila nám pocit bezpečí, za který jsem mu neskonale vděčná. A přesto se pod povrchem našeho zdánlivě idylického svazku v mé duši usazuje rostoucí neklid, který způsobuje znepokojivé chování mé starší dcery.

Zkažená oslava osmnáctin

Od té doby, co dosáhla věku šestnácti let, se její puberta nedá zvládat. Dalo by se říct, že moje dcera se výrazně odklání od cesty, kterou jsme jí pečlivě připravili. Na poslední dovolené po nocích utíkala do klubů, doma zase lehkovážné utrácí za pomíjivá přátelství kluků, které si získává hezkými (a drahými) věcmi. Nejhorší věc se pak stala na její osmnácté narozeniny, milník určený k oslavě a považovaný za přechod do dospělosti.

No jen si to představte: v tenhle čas tajně odjela s autem, co jí manžel pořídil k narozeninám. A vybourala se s ním! Auto, dárek, který měl symbolizovat její nezávislost a zodpovědnost, nám nyní slouží jako strašidelná připomínka její bezohlednosti.

Někdy ji ze strachu sama kryju

Když na ni manžel, který se oprávněně obával o její bezpečnost, vztekle křičel, jak si tohle mohla dovolit, uraženě odešla do svého pokoje a odmítla se s ním bavit. Zraněná a uražená se stáhla do a týrala ho přehlížením, dokud se jí neomluvil a nevrátil jí klíče od auta. V té chvíli jsem si začal uvědomovat vážnost naší situace.

Já doma nemám hlavní slovo, což je daň za to, že nás můj muž zajistil. Ale jako matce mi můj mateřský instinkt hlásí poplach – chtěla bych, aby manžel dokázal být k dceři přísnější. Vidím, že potřebuje v tomhle věku pevnější ruku, jinak nám úplně zdivočí. Zároveň ale někdy skrývám před mužem její tajné výlety a utrácení, protože se obávám, že by dceřino chování mohl vyčítat mně.

*Jméno bylo změněno z důvodu ochrany soukromí.