Marie: Boj s vlastní bisexualitou jsem vedla mnoho let, teď jsem konečně šťastná

Najít sebe samé je někdy docela složitá věc. Marie* se s námi podělila o svou cestu k přijetí vlastní bisexuality. Snad jejím příběhem osvětlíme důležitost sebepřijetí a uznání své skutečné identity.

Od malička jsem věděla, že jsem jiná. Zatímco mé kamarádky obdivovaly chlapce, já jsem se nechávala okouzlit krásou a půvabem mužů i žen. Vyrůstala jsem ale v době, kde byla heterosexualita považována za normu, a tak jsem se příliš nesnažila pochopit a přijmout svou vlastní sexuální identitu.

Dlouhá léta jsem potlačovala skutečné pocity, bála jsem se odsouzení a odmítnutí ze strany svého okolí. Přizpůsobila jsem se společenským očekáváním, chodila s muži a pohřbila touhy, které ve mně doutnaly. Postupem času jsem ale už dál nemohla popírat pravdu - byla jsem bisexuální a nastal čas přijmout své autentické já.

Málo gay, málo heterosexuální

Vyrovnání se s mou bisexualitou byla cesta plná vzestupů a pádů. Zpochybňovala jsem svou vlastní orientaci a přemýšlela, jestli jsem "dostatečně gay" nebo "dostatečně heterosexuální". Bojovala jsem se strachem z nepochopení a s tlakem, abych zapadla do úhledných škatulek, které vytvořila společnost. V hloubi duše jsem však věděla, že moje sexualita je mou součástí, která si zaslouží uznání a přijetí.

Teprve díky sebereflexi a vzdělávání jsem začala odkrývat vrstvy společenských podmínek a přijímat svou skutečnou identitu. Obklopila jsem se lidmi z komunity LGBTQ+, kteří chápali boje i radosti, jež s sebou nese přijetí vlastní sexuální identity. Jejich příběhy a zkušenosti mi sloužily jako vodítko a připomínaly mi, že ve svém boji sama se sebou nejsem sama.

Přijmout svou bisexualitu znamenalo také přiznat to svým blízkým - což se setkalo s různými reakcemi. Někteří mě přijali s otevřenou náručí, zatímco jiní se snažili pochopit nebo přijmout, jaká doopravdy jsem. Byla to horská dráha emocí, ale držela jsem se přesvědčení, že za svou autenticitu stojí za to bojovat.

Sebepřijetí přineslo svobodu

Díky tomu všemu jsem se naučila, jak důležité je přijmout sebe sama a stát si pevně za svou pravdou bez ohledu na názory ostatních. A zatímco se nadále pohybuji ve složitých situacích randění a vztahů, držím se přesvědčení, že láska nezná hranice, pohlaví ani omezení.

Moje cesta sebepoznání a přijetí stále pokračuje. Přijímám proměnlivost své sexuality a svobodu, kterou mi to přináší. A i když to není vždy ideální, jsem konečně šťastná.

Všem, kteří se potýkají s vlastní sexuální identitou, chci proto říct, abyste se nebáli toho, jací jste. Přijměte to, obklopte se lidmi, co to pochopí, a nikdy se neomlouvejte za to, kým jste. Ani sami sobě.

*Jméno v tomto příběhu jsme změnili z důvodu ochrany soukromí.