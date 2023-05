Eva: Partner vždy při sexu vyžadoval ochranu, po nevěře jsem otěhotněla

Nevěra ve vztahu je poměrně běžná věc, její následky jsou někdy úplně jiné, než bychom si dokázali představit. To ukazuje i příběh těhotné Evy*, ženy, která za jedno pochybení zaplatila několikaletým vztahem a přesto vůbec nelituje.

Moje cesta nabrala nečekaný směr, když jsem byla ve vztahu s partnerem, který trval na používání kondomů pokaždé, když jsme spolu spali. I když jsem respektovala jeho obavy o sexuální zdraví, zanechalo to ve mně skrytou touhu po hlubším, nespoutaném spojení - poutu, které by bylo naplněné tak, jak si to příroda představovala.

Toho jsem se nečekaně dočkala během kouzelné noci na jednom koncertě, uprostřed elektrizujících melodií a pulzující energie, kdy jsem narazila na příležitost k mému tělesnému "osvobození". V prchavém okamžiku vášně jsem přijala spojení, které ve mně zažehlo oheň - oheň, který doutnal v hlubinách mé duše. S mužem, kterého jsem viděla poprvé v životě a dodnes o něm skoro nic nevím. Bylo to z mé strany vědomé rozhodnutí, které se asi dost vymykalo společenským očekáváním, ale já ho v tu chvíli prostě potřebovala a ten prchavý okamžik stál za to. I proto, že jsem si myslela, že se na můj malý hřích nikdy nepřijde.

Nečekané následky

V následujících týdnech jsem ale zjistila, že vesmír má s mou nevěrou své vlastní plány. Nedostala jsem to. Když se tohle zjištění usadilo, zjistila jsem, že stojím na křižovatce a v ruce držím zprávu, která navždy změní trajektorii mého života. Byla jsem těhotná. Tíha tohoto odhalení na mě dolehla a já věděla, že se o to nakonec budu muset podělit se svým partnerem. A věděla jsem i to, že půjde o přiznání, které nevyhnutelně povede ke konci našeho vztahu.

Jeho očekávané rozhodnutí odejít jsem přijala s hořkosladkými pocity. Ačkoli mi krach několikaletého vztahu samozřejmě zlomil srdce, byl ve mně i jistý pocit úlevy a očekávání spojených s novou rolí, který mě čeká. Nakonec mi to celé, co se mi stalo, přijde jako dobrá věc. Jako by se konečně zlomily okovy, které mě poutaly ke vztahu, jenž nesplňoval mé nejhlubší touhy.

Spásná pomoc rodiny

Nebudu zastírat, že jsem na tom psychicky dobře i díky svojí rodině. Přijali mě s otevřenou náručí a oba se těší na vnouče jako pominutí. To ale není to hlavní, důležitější je, že mi poskytli útěchu, pochopení a neochvějnou lásku. Díky tomu hledím do budoucnosti s optimismem. Společně jsme se vydali na cestu, která se vymyká běžným normám a i když je to cesta nejistá, jsem odhodlaná vytvořit pro své dítě pečující prostředí - oázu lásky a odolnosti. Moje cesta možná neodpovídá očekáváním společnosti, ale je to moje cesta a já jsem ráda za to, jaká je a jak se cítím.

*Jméno bylo změněno z důvodu ochrany soukromí.