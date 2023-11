Prezident Pavel svou manželku zaujal na pracovišti, mohl za to jeho mužný knír

Současný prezident se nijak netají tím, že manželka Eva Pavlová je pro něj skutečně velkou oporou. Svou choť si bral v roce 2004, a to na Olomoucké radnici. Tehdy sympatický prezidentský pár vypadal ještě jinak než dnes, kdy má hlava státu k ruce stylistky. Pavlovu obličeji tehdy dominoval výrazný knír, který podle něho dokonce sehrál roli v jejich seznámení.

Současnou manželku Evu poznal dokonce ještě dříve, než svou první ženu Hanu. Protože ale o ni tehdy byl v Prostějově, kde oba pracovali, mezi muži velký zájem, usoudil budoucí prezident, že u ní nemá žádnou šanci, a tak se ani nepokusil získat její srdce. O tom, že jednoho dne skončí spolu, nakonec rozhodla náhoda.

“Já jsem se do Prostějova po letech vrátil jako velitel speciálního útvaru, moje žena u toho útvaru sloužila. Tak jsme se potkali a tak nějak jsme navázali,” prozradil prezident v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

O Evě Pavlové se povídá, že si svého muže vybrala proto, že ji zaujal jeho knír. “Ale to je trochu dezinterpretováno. Ve skutečnosti říkala, že předtím to bylo tak hrozný, že ten knír to trochu spravil,” sdělil se smíchem Petr Pavel, kterému rozhodně nechybí smysl pro humor.

Přestože si nejprve Eva Pavlová, když jí manžel oznámil úmysl kandidovat, myslela, že se zbláznil, nakonec se ho rozhodla v kampani podpořit. Stojí po jeho boku pevně a říká, že za léta jejich vztahu již prožili tolik zkoušek, že je patrně jen tak něco nerozhází.

I přesto se ale najdou drobnosti, které ji dokážou u manžela vytočit vzteky doběla. “Nikdo nejsme dokonalý. To, co mě nejvíce štve, je, když mu vyžehlím košile, má vše nachystané na nějaké jednání a pak se rozhodne, že pojede na motorce – a košili zmuchlá do batohu. To je pro mě něco hrozného,” prozradila první dáma v rozhovoru pro televizi Prima CNN.