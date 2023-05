Kvíz o filmu Pretty Woman: Jak dobře znáte hlavní hrdiny a celý příběh?

Jste fanoušky klasické romantické komedie "Pretty Woman"? Otestujte si své znalosti pomocí tohoto zábavného kvízu a zjistěte, jak dobře si pamatujete na tento kultovní film a jeho hlavní hrdiny.

Film "Pretty Woman" se od svého uvedení v roce 1990 stal nestárnoucí klasikou, a to z velmi dobrého důvodu. Okouzlující příběh hollywoodské prostitutky, která se zamiluje do bohatého podnikatele, si získal srdce diváků po celém světě. Díky nezapomenutelným scénám, vtipným dialogům a ikonickým výkonům Julie Robertsové a Richarda Gerea je to film, který nikdy nezestárne. Kolik toho ale o Pretty Woman skutečně víte?

Zkuste to zjistit pomocí tohoto kvízu, který odhalí, zda jste skutečnými fanoušky této oblíbené romantické komedie!