Eva Burešová pod obrovským tlakem: Přemek Forejt promluvil o konci její kariéry

Ostře sledovaný pár Přemek Forejt a Eva Burešová jsou velmi často pod hledáčkem fanoušků. Populární herečka a zpěvačka je na už nějaký ten čas na vrcholu své popularity. Na sociálních sítích se hvězda seriálu ZOO chlubí více než čtyřista tisíci sledujícími.

Vysokou popularitou se může pochlubit i její partner Přemek Forejt. Ten se dostal do povědomí televizních diváků hlavně díky porotcování v kuchařské soutěži MasterChef Česko. Oba dva mají z předchozích vztahů jedno dítě, společně pak vychovávají jejich syna Tristana.

Citlivá Burešová

Burešová se velmi často na svých sociálních sítích zapojuje do výzev, které jsou určené na pomoc jiným. V době, kdy byla těhotná, vymyslela v rámci svých placených spoluprácí pomoc pro matky samoživitelky. O tom, jak je Eva citlivá, se rozpovídal v podcastu Čestmíra Strakatého její partner Přemek Forejt. „Evička je hodně citlivá. Ona dělá svoji práci, protože ji miluje a protože ji ta práce baví. Samozřejmě mě to taky bolí a mrzí, že se o ní píšou nesmysly, protože vím, že to prožívá a že je z toho nešťastná. Za mě je to hodný člověk, který maká a dělá svoji práci tak, jak nejlépe umí,“ pochválil svou partnerku.

Vše odstartoval žert

Kritika od fanoušků se na hvězdu seriálu ZOO spustila především poté, co si Burešová nevybíravě rýpla do TV Prima. „Zdravím všechny diváky televize Prima a chtěla bych pozdravit taky vedení. A říct jim teda, že tady, jak se koukám, Sara Sandeva, Nováková, všechny tyhle hvězdy točí prostě někde u moře, Klus točí taky tady někde u jezera na chatách... A já tady u vás točím seriály už 6 let a jsem v ateliérech! Kde je sto stupňů? A taky bych chtěla připomenout, že letos mám třicátiny, a že bych si zasloužila nějaký seriál někde třeba, já nevím, ve Španělsku u moře?! A ne, že mi dáte zelený plátno jenom. Děkuju, prosím,“ řekla v krátkém videu, které umístila na své sociální sítě.

Do Burešové se okamžitě pustili sledující, kteří jí vyčítali, že si stěžuje. Právě tyto komentáře nesla Eva velmi kriticky. „Ono je to strašně složitý, protože vy samozřejmě, když to nechcete číst, tak sem tam nějaký ten komentář vidíte. Zamrzí vás to. Snažíte se to hodit za hlavu, ale pak, když chodí další a další, tak stejně to nějak vnímáte a přemýšlíte i potom sám o sobě,“ zamyslel se nad celou situací Forejt. „Myslím, že je důležité, aby člověk neměl jen práci, ale měl i jiné věci, kde může vše vypustit,“ dodal na závěr známý kuchař.