Konec Postráneckého milované sbírky: Václav by nás asi zabil, přiznává vdova

Helena Postránecká žila po boku svého manžela neuvěřitelných padesát čtyři let. Postránecký nadobro odešel v roce 2019. Vdova se z úmrtí svého milovaného partnera stále vzpamatovává.

Po smrti hvězdy komedie století vyplavalo na povrch několik nových skutečností. Například Helena se svěřila s tím, že Václav miloval komedii S tebou mě baví svět až tak moc, že napsal její pokračování. Uvedla, že scénář by měl být dokonce někde u nich doma.

Smutný konec sbírky

Věci Postráneckého jsou po jeho smrti stále na svém místě. Až tedy na jednu maličkost. Legendární herec hrál v oblíbeném filmu Bobule, který se točil celý kolem vína. K této roli měl Postránecký velmi blízko, a to hlavně kvůli tomu, že víno miloval. Do vinařství se zahleděl až tak, že si pronajal v Mikulově vinný box s archivními víny. Na své obrovské sbírce si zakládal. „Vše je na svém místě, jen to víno jsme mu vylili,“ šokovala tak svým výrokem pro Aha! vdova po Postráneckém. „Moc jsme tam nejezdili, a tak to nemělo cenu držet. Zrušili jsme to. Některá vína jsme s rodinou vypili a některá vylili, protože byla už zkažená. Václav by nás asi zabil,“ dodala s nadhledem.

Domov v Říčanech

Bývalé úspěšné tanečnici zabere už tak dost času péče o dům v Říčanech. „Jsem tu ale šťastná a Václava tu pořád mám. Na jeho pracovnu nikdo nesmí sáhnout. A mám tu také jeho nejoblíbenější hrneček, ze kterého tak rád pil, jeho buddhy a spoustu dalších věcí, díky kterým ho mám stále na očích.“ Postránecký ve svém milovaném domě dožil. Poslední dny svého života opustil nemocnici a trávil čas obklopený rodinou právě v Říčanech.