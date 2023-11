Známý hokejista Tomáš Plekanec se vzdal rodiny a osudové ženy Lucii Vondráčkové pro to, aby mohl být šťastnější s jinou ženou. S tou, která mu bude víc rozumět v kariéře, ve snech i v tom, jak si představují budoucnost. Jenže sen se začíná rozplývat jako pára nad hrncem. Mezi párem se objevují trhliny!

Hvězdný hokejista, který válí už spousty let v NHL, udělal tlustou čáru za svým dosavadním životem a rozvádí se se zpěvačkou Lucií Vondráčkou. Natolik se zamiloval do tenistky Lucie Šafářové, že mu láska zatemnila mozek. Opora národního týmu šla za hlasem svého srdce a myslel, že našel lásku svého života.

Jenže to teď vypadá, že ani úspěšný sportovec, kterým Plekanec bezesporu je, nezastaví věk a i on může šlápnout vedle. Ale musel kvůli tomu všemu hned pálit mosty a na manželku házet špínu, kudy to jen šlo? Jak se říká „karma je zdarma“.

Rozvod z chamtivosti?

close info Profimedia.cz zoom_in Stahují se nad láskou mračna?

Pohledný Tomáš Plekanec byl vždycky snem tisíce žen. Holky by udělaly cokoliv, aby si je vybral za ženu, jenže jim ho vyfoukla zpěvačka Lucie Vondráčková. Ta si myslela, že potkala toho pravého a vydrží jim láska až na celý život.

Vřelé city jim vydržely skoro osm let, ale pak už to nešlo dál. I když se hokejista snažil očernit manželku z vypočítavosti, že se s ním rozvádí kvůli penězům. Během chvíle totiž vyšlo najevo, že za rozvod nemůže Lucčina chamtivost jako Plekancova zamilovanost.

Vondráčkové se zhroutil svět

close info Profimedia.cz zoom_in Lucie si chce manžela udržet za každou cenu.

Sám sportovec sice tvrdil, že s Lucií Šafářovou randí jen chvíli a až po rozchodu s manželkou. Zdá se, že nikdo jeho pohádkám neuvěřil a pomalu ta pravda začíná vyplouvat na povrch celá. Svou lásku si dokonce nastěhoval k sobě do domu a rodinu vystěhoval pryč.

Sama Vondráčková dokonce ani u stěhování být neměla, Tomáš byl tak urputný, jak chtěl mít dům pro nové hnízdečko lásky, až ženu a syny přestěhoval bez jejich přítomnosti. Využil situace, kdy rodina pobývala ještě v Česku.

Bude Vondráčková opět na koni?

close info Profimedia.cz zoom_in Je to krásný pár, ale nemá Tomáš moc vysoké nároky?

Lucka Šafářová dokonce kvůli zamilovanosti ukončila kariéru na kurtu a chce se věnovat jen novému vztahu s Tomášem Plekancem. Je do něj natolik zamilovaná, že by se pro něj i obětovala. Sama moc dobře chápe, jak je těžká sportovní kariéra a chce mu být oporou.

Možná si i myslela, když se vzdá své obživy a kariéry, Plekanec hned přistoupí na založení rodiny. Ale v tom se měla tenistka šeredně mýlit. Tomáš už dva syny má a další děti zatím neplánuje. Chce se věnovat svým dětem, aby se jich co nejméně dotkl rozvod, a na další nepomýšlí.

Boj o lásku pořádně graduje

close info Profimedia.cz zoom_in Obě Lucie milují stejného muže a v milostném trojúhelníku být nechce ani jedna z nich.

Ale to mělo slavnou tenistku zlomit. Vzdala se tenisu proto, aby mohla být „plně k dispozici“ doma, aby mu mohla vařit, prát, chodit na zápasy, přesně, jak má pravá hokejová manželka vypadat. Přesně dělat to, co nedělala Lucie Vondráčková.

I když se snaží ze všech sil, nemůže z jejich domu vystrnadit ducha Vondráčkové a kluků. Je to jako stín, který se za ní táhne. Spí v posteli po někom jiném, využívá kuchyni a obývák jako sokyně v lásce, stále se ještě musí dělit o muže svých snů.

Šafářové už není do smíchu

close info Profimedia.cz zoom_in Obě Lucie milují stejného muže a v milostném trojúhelníku být nechce ani jedna z nich.

A právě dítě by mělo pomoct utnout to pouto, které pořád je mezi Vondráčkovou a Plekancem. Mít tu páku na hokejistu, aby ho to stále netáhlo k rodině. Jenže hokejista zatím má kariéru, které se chce věnovat co nejvíce. Brzy totiž taky skončí, tak si to na ledě chce užívat co nejdéle.

V tom by mu malé miminko asi bránilo. Teď, když už jsou jeho kluci větší, tak zažívá klid, nechtěl by, aby děťátko narušilo tu pohodu, kterou si teď může dopřávat. Jenže v tom se jejich cesty rozdělují. Nebude to zásadní rozkol a nakonec se nebude poslední smát Vondráčková?

Tomášovi se nový vztah nerozbýhá tak, jak by chtěl. Ono se říká, že stavět na popelu jiné lásky se prostě nevyplácí.

close info Profimedia.cz zoom_in Stahují se nad láskou mračna?

Více zajímavostí ze života celebrit uvidíte v tomto videu: