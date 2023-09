Písařovicová terčem stalkera: Desítky výhrůžných mailů denně a policejní ochrana

Daniela Písařovicová si na lásku počkala pěkně dlouho. Řadu let musela odpovídat na otázky, proč je stále single. Oblíbená moderátorka si prošla opravdu náročným obdobím, když se jeden z jejich obdivovatelů stal stalkerem.

Děsivou událost si zažila v roce 2015. Uhrančivá moderátorka dostala dokonce policejní ochranu. V té době byla její popularita na vrcholu. Zářila v publicistických pořadech České televize.

Výhrůžky od stalkera

Zprávy, které moderátorce od muže chodily, se týkaly nejen jí, ale i její rodiny. „Před šesti lety si mě za svůj cíl vybral stalker, což bylo zlé. Potřebovala jsem policejní ochranu, protože nikdo netušil, nakolik je nebezpečný. Psal mi maily, ze kterých jsem byla nervově vyřízená,“ zavzpomínala v roce 2021 v magazínu Reportér Písařovicová. Objem korespondence byl tak velký, že jeden den jí došlo až sedmdesát výhružných e-mailů. „Pro policii by bylo lepší, kdyby tam stálo něco jako: Já tě zabiju! Autor to ale formuloval šikovněji, dejme tomu takhle: Přál bych si, abys chcípla ty i celá tvoje rodina. Policie pána brzy odhalila a ukázalo se, že je dost pomatený a mě si vybral spíše jen náhodou,“ dodala k děsivé vzpomínce.

Děsivá blízkost

Ještě větší strach začala mít Daniela v moment, kdy se dozvěděla, že se s mužem nejspíše parkrát náhodou potkala. „Policie ale přišla na zarážející okolnost. Ten pán totiž kdysi bydlel v mojí ulici v Praze 3, a tak jsme si nebyli jistí, jestli mě nemá vyhlídnutou i v reálu. Na uvalení vazby jeho čin nebyl, a právě proto jsem vyfasovala ochranu. Za kamarádkami do vinárny mě odvedl policista, zeptal se, jak dlouho posedíme, za dvě hodiny tam zase stál a doprovodil mě domů. K tomu jsem dostala i pepřák! No a ze ségry po několika letech vylezlo, že celou dobu sledovala přes mobil moji aktivitu a odhadovala, jestli se nedostávám do potíží… Takže unuděný pán si potřeboval zpestřit život, ale mně i mým blízkým ho na pár měsíců znepříjemnil,“ vylíčila vážnost situace.

Po konci policejního vyšetřování odešel muž dobrovolně na léčení a tím to vše skončilo. Přiznal se, že si moderátorku vybral kvůli tomu, že mu byla sympatická a měla hezké nohy.