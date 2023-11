Kafe Redakce, Julien Dimitrov 9. 9. 2019 clock 1 minuta gallery

Slavný herec, známý především díky roli britského špiona Jamese Bonda, půjde co nevidět do důchodu, ale domov důchodců by byl jistě pod jeho úroveň. Proto si zřejmě koupil mini domeček, kam se stěží vejde celá jeho rodina.

Říká se, že hezké věci přicházejí v malém balení. A je to pravda, dokonce i u nového luxusního domu Pierce Brosnana (66). Jenže oproti klasickým hollywoodským vilám na úpatí skály, s vlastním soukromým kusem nebe, je tohle bydlení jen o trochu větší než dům pro hosty aktuálního Bonda Daniela Craiga.



Dům je vedený jako chalupa a Brosnan za něj dal 3 miliony dolarů. Pozemek o rozloze 2 130 čtverečných metrů nabízí tři ložnice, tři koupelny a pracovnu. Samozřejmě nechybí kuchyň a obývák, místnosti jsou ale nezvykle malé. Respektive nezvykle na poměry hollywoodských hvězd. Pro normální smrtelníky jsou samozřejmě naprosto dostačující. close info profimedia zoom_in Nový luxusní dům vysloužilého Jamese Bonda Pierce Brosnana



Pierce Brosnan si domek zřejmě nekoupil na celoroční bydlení, ale jen coby víkendové bydlení, kde si bude chtít užít pohodu nebo grilovačku se sousedy. close Celebrity Jak vypadají krásky z prvních bondovek: Bohužel stárnou jako všechny smrtelnice gallery 16

