Rodinná pohoda u Rosolů: Petra se chlubí synem a pálí do ex tenisty

Tenista Lukáš Rosol se raduje ze svého druhého syna. Po rozpadu vztahu s půvabnou moderátorkou Michaelou Ochotskou našel štěstí u o devět let mladší Petry. S pohlednou blondýnkou má syna Luka.

Lukáš Rosol si rodinnou pohodu užívá plnými doušky. Není se čemu divit. Po divokém manželství a ještě divočejším rozvodu s Michaelou Ochotskou je pro něj nové manželství vzpruhou jak v osobním životě, tak v tenisové kariéře.

Dojemné vyznání

Šťastná maminka Petra se podělila se sledujícími na sociálních sítích o fotografii svého partnera s jejich synem. Ke snímku přiložila i přání k svátku. „Všechno nejlepší k svátku všem Lukášům a Lukům, hlavně vám, lásky moje,“ rozplývala se radostí. O jménu dítěte měli rodiče jasno ještě dříve, než se chlapec narodil. „Já jsem si přála, aby se syn jmenoval po manželovi, a protože hodně cestujeme, zvolili jsme variantu jména Lukáš, tedy Luka. U nás doma tak žádné dohody ani boje o jméno nebyly,“ prozradila Petra Rosolová v rozhovoru pro Prima Ženy. Pro Rosola je syn Luka už druhým potomkem. Prvního syna osmiletého Andrease má s moderátorkou Michaelou Ochotskou.

Nevlastního syna si Petra nemůže vynachválit. „Kluci se přivítali moc pěkně. Andreas je hodný kluk, který má rád ostatní děti, takže jsme neměli obavu, že by z bráchy neměl radost. Když je u nás, věnujeme se mu tak jako vždy. Uděláme věci do školy, jdou s tátou na tenis, na plavání. Zahrajeme si karty, společně se najíme. Nechceme, aby pocítil, že je méně času nebo tak. No a samozřejmě se těší, až bráchu naučí fotbal a hlavně Playstation,“ přiblížila jejich rodinné poměry.

Válka s Ochotskou

Komu ovšem nemůže přijít Petra na jméno, je maminka Andrease Michaela Ochotská. Na její adresu se v minulosti vyjádřila dost nelichotivě. Rozčílil ji příspěvek bývalé moderátorky a manželky Rosola. Ta tvrdila, že se jako matka samoživitelka musí pořádně otáčet a že naprosto souzní s dalšími ženami, které jsou na výchovu dětí samy. „Po přečtení několika opravdu krutých příběhů matek samoživitelek je neuvěřitelně sprosté, že si člověk fotící se v luxusních věcech, s výživným xxxxxx dovolí přirovnávat se k maminkám, které kolikrát řeší, co dají svým dětem k večeři, od otců nedostávají nic nebo pár stovek měsíčně, a ještě veřejně takovýmto vyjádřením udělá z otce svého dítěte absolutního ignoranta,” napsala na svůj Instagram Petra Rosolová. Michaelu Ochotskou sice nejmenovala, ale všem bylo jasné na koho je její příspěvek mířen.