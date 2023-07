Kolaps Řehořkové: Na pohřeb nesměla, podle psychologa jí to může ublížit

Manželka majitele známé kliniky estetické medicíny Petra Clinic Petra Řehořková aktuálně prožívá skutečně složité životní období. Poté, co její manžel Tomáš Řehořek po epizodě neléčené těžké deprese spáchal sebevraždu a ona tak zůstala sama na tři malé děti, se musí vypořádat nejen se všemi praktickými záležitostmi, které tragédie obnáší, ale také s gradující výbušnou situací v rodině. Její někdejší tchyně ji například nepozvala na manželův pohřeb, který se konal minulý týden. Není proto divu, že toho na Petru Řehořkovou bylo moc a ona se po kolapsu ocitla dokonce v nemocnici na kapačkách.

Zatímco Petra Řehořková a její synové se s manželem a tatínkem rozloučili v tichosti v rodinném kruhu, na skutečný pohřeb, který pořádala maminka zemřelého, nikdo z nich pozván nebyl. Vdova nejprve zapírala a vyjádřila se v tom smyslu, že se posledního rozloučení nebude účastnit s ohledem na děti, které ztrátu otce těžko snáší. Teprve později přiznala, že důvodem je to, že ji rodina prakticky vykázala.

Jen několik desítek hodin po oficiálním pohřbu skončila Petra Řehořková na kapačkách v neratovické nemocnici. “Děkuji záchranářům za super rychlou pomoc. Moje tělo trochu zazlobilo,” uvedla na sociální síti Instagram, kde také ve Stories zveřejnila fotografii přímo z nemocnice.

Serveru Expres.cz poté měla Řehořková sdělit, že je již v pořádku. Její zdravotní stav ale není zatím natolik dobrý, aby se mohla vrátit k práci. “Paní Řehořková tu momentálně není,” sdělila zaměstnankyně Petra Clinic redakci Kafe.cz, která se ji pokusila rovněž kontaktovat.

Truchlení je proces nahoru a dolů

Že ke kolapsu došlo teprve nyní a ne přímo po tragické události, která se odehrála již 30. června, není podle psychologa Jeronýma Klimeše nic divného. Truchlení totiž podle něj neprobíhá lineárně, ale dostavuje se spíše v jakýchsi vlnách.

“Když se vám stane nějaké neštěstí, ať už to je úmrtí někoho blízkého, rozvod nebo třeba autohavárie, tak vždycky máte periody, kdy vám to leze do hlavy, mozek to zpracovává a potom zase odsouvá, dělá jinou práci a zase to zpracovává. Lidé, kteří se snaží za každou cenu vytlačit takové vzpomínky, je potom mají nakonec ještě silnější, protože ty vzpomínky mají takovou sílu, kolik emocí do nich investujete,” uvádí odborník na lidskou psychiku a známý psychoterapeut.

To, že se Petra Řehořková nemohla zúčastnit pohřbu, jí podle jeho názoru může po psychické stránce poměrně podstatně uškodit. Funkcí pohřbu totiž podle něj není ani tak rozloučení se zesnulým, ale bezpečné zakonzervování myšlenky na něj.

“Do hlavy se natáhnou všechny emoce a znovu se vše kolektivně prožije. Dojde k odžití i všech nevyřčených věcí, lidi si třeba uvědomí, co všechno si chtěli a nestihli se zemřelým říct. Ten zemřelý člověk se zpřítomní a zakonzervuje se v hlavě. To je to velké vypětí - a po něm jdou opět emoce dolů,” vysvětlil Jeroným Klimeš. Pokud se Petra Řehořková nemohla zúčastnit pohřbu, je tak možné, že se jí bude s traumatem, které prožila ona i její děti, vyrovnávat podstatně hůře.