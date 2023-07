Petra Paroubková si v životě prošla peklem: Drsný rozvod i krvácení do mozku

Téměř pět let se táhla rozvodová bitva mezi Jiřím Paroubkem a jeho manželkou Petrou Paroubkovou. Dnes už mají bývalí manželé právní záležitosti vyřešené, přesto musí oba dodržovat striktní dohodu, kterou podepsali u soudu.

Bezmála pět let trvalo Petře a Jiřímu Paroubkovým, než se dohodli na péči a výši alimentů na dceru Margaritu a jejich manželství bylo oficiálně rozvedeno. Dva roky po svatbě se Paroubkovým narodila dcera Margarita a jejich vztah trval celkem čtrnáct let. První problémy se začaly objevovat poté, co Paroubková přežila v roce 2015 krvácení do mozku, tehdy se jí prý zcela změnil pohled na život.

"Měla jsem masivní krvácení do mozku, odvezli mě nejdřív do Motola a pak na Homolku, kde se na to specializují a čekali jsme, zda se to vstřebá, nebo bude potřeba operace. Kromě porodu dcery mě tahle událost asi ovlivnila v životě ze všeho nejvíc," svěřila se Paroubková v pořadu Miluše Bittnerové Na kafeečko.

Dva potraty po sobě

Petra Paroubková se mimo jiné ve výše zmíněném pořadu svěřila, že před porodem dcery Margarity byla dvakrát těhotná a obě děti bohužel přišla.

"Před Margaritou jsem byla dvakrát těhotná, takže jsem byla vlastně rok a půl v kuse permanentně těhotná. Poprvé to novináři věděli, podruhé jsem musela celou věc tajit, bylo to velice psychicky náročné," odhalila bývalá manželka Paroubka temnou minulost. Nakonec Petra porodila zdravou holčičku, která je pro ní vším.

Zákaz medializace

Na otázky ohledně dospívající dcery Margarity odmítá Petra Paroubková dávat jakékoliv odpovědi. Důvodem je prý soudní dohoda, kterou uzavřela s exmanželem. "Dohodli jsme se, že nebudeme o dceři mluvit do médií. Nechtěla jsem dceru vystavovat mediálnímu tlaku, takže jsme požádali soud o zákaz medializace. Sice nemůžu nic prozradit, ale je fakt úžasná. Musím říct, že to je náplň mého života," nešetří pyšná maminka chválou.