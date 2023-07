Petra Kvitová si tenisem vydělala stovky milionů: Patří ke světové špičce

Petra Kvitová za svou úspěšnou kariéru vydělala desítky milionů korun, ze kterých ale musela odvádět obrovské částky na daních. Proto se tenistka rozhodla prchnout do daňového ráje v Monaku, díky kterému ušetří více než polovinu svých příjmů.

Například vítězstvím ve Wimbledonu Petra Kvitová hvězda získala rekordní odměnu šedesát milionů korun. O polovinu výdělku ale sportovní hvězda přišla, jelikož v Anglii se polovina z příjmu ihned daní.

"Všude na turnajích se to daní jinak. Někde dostanete peníze na ruku a zdaňte si to, jak chcete. Jinde to už zdaní, což je příklad Anglie. Tam daní i marketingové peníze," prozradil dobře informovaný zdroj Blesku.

Kvitová se z těchto důvodů rozhodla loni na přelomu října a listopadu odstěhovat do Monaka. Tenistka se netají tím, že důvodem byly právě obří odvody z jejich výdělků. "Je to samozřejmě z daňových důvodů," přiznala Kvitová stejnému webu.

Za podnájem milion ročně

Ačkoliv Petra Kvitová již před delší dobou změnila svou stálou adresu, v knížectví na pobřeží Středozemního moře si byt zatím nekoupila do osobního vlastnictví a je v podnájmu.

Nejlevnější jednopokojové apartmány v této lokaci přitom vyjdou zhruba na milion korun ročně, takže se rozhodně nejedná o levnou srandu. I přesto se to však tenisové hvězdě vyplatí, jelikož v Monaku tenistka nic danit nemusí. Pouze musí uhradit jedno procento z ceny podnájmu a nutné výdaje za poplatky.

Kvitová si během let vydělala cca 36 564 924 USD, tedy neuvěřitelných 790 mil. korun. Sportovkyně vybojovala dva Wimbledony, Turnaj mistryň, k tomu devět dalších titulů z turnajů elitní kategorie WTA 1000. Petra je jedničkou nejen ve svých výkonech, ale i v příjmech, které převyšují její české kolegyně o stovky milionů.