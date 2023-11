Redakce 4. 11. 2019 clock 3 minuty

V prosinci 2016 došlo k napadení tenistky Petry Kvitové. Pachatel jí pořezal ruku a Kvitová si myslela, že už si nezahraje. Díky precizní práci lékařů může znovu sportovat. Duši ale v pořádku nemá. Neustále ji pronásledují noční můry. Na to, zda se je v budoucnu šance na zlepšení, jsme se zeptali psychiatra Jana Cimického.

Dát se psychicky dohromady je podle Cimického běh na dlouhou trať. „To není zlomenina, která by se hojila. Není viditelná. Je to věc, která je v mozku. Vytvoří se v něm jakýsi spoj a v určitou dobu se může ten strach zase objevit. Člověk na to může nemyslet, ale v nějaké situaci, která mu to může připomínat nebo v případě únavy organismu, se k tomu v hlavě vrátí,“ vysvětluje přední český psychiatr Jan Cimický.

Petra Kvitová je silná žena, ale hrůzný zážitek ji musel oslabit. „Psychologie a psychiatrie to popisuje na mnoha případech, jak se to lidem vrací. Je to takzvaná posttraumatická stresová porucha, kterou uznává medicína. Je to stav, se kterým je potřeba pracovat. Pokud se to objevuje vícekrát, je dobré pak navštívit pracoviště, kde se poskytuje psychoterapie,“ radí Cimický.

Petra se snaží žít dál

„Postupně se tam odbourává ten stresující náboj a dovede toho člověka k tomu, že to pro něj takovou děsivou vzpomínkou nebude. Léky to mohou pokrýt, ale nezaženou tu věc,“ říká odborník na slovo vzatý. Zároveň poznamenává, že Petra je sportovkyně a opravdová bojovnice. Dokázala to překonat a velmi rychle se vrátila na to sportovní kolbiště.

Skoro se nabízí otázka, jak mohou noční můry ovlivnit její soukromí život? „Nijak. Nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv. To je skutečně limitováno jen na ten stresující zážitek. Petra není útlocitná květinka, která by tím trpěla, ale samozřejmě ani ona není vyňata z toho, co může postihnout kteréhokoli člověka, i toho kdo má spoustu vitality a energie,“ vysvětluje Cimický

K tomu, zda se dá psychický stav Petry úplně do pořádku, je Cimický skeptický. „To je jako s drogovou závislostí. Člověk si myslí, že je od drogy oproštěný a totálně abstinující, ale přesto se náhodou objevila určitá situace a on to ochutná, a stane se tak zase na chvíli závislý. Pokud úplně vytěsníme tenhle zážitek, tak nikdy nemůžeme vyloučit, že v životě nastane situace, která nám to bude výrazně připomínat, a že se stará jizva obnoví,“ uvádí.

Usmívá se, ale duši má zraněnou

„Ani ona proti tomu není úplně imunní, ale z devadesáti procent tohle všechno dokázala zvládnout a dokázala to zvládnout i při tom soudním procesu,“ dodává Cimický. K napadení Kvitové došlo v prosinci 2016, kdy na její prostějovský byt zazvonil pachatel Radim Žondra. Ten jí pořezal ruku a odešel s deseti tisíci korunami. Po prokázání viny byl poslán na osm let do vězení.