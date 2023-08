Chatrné zdraví a nekonečné hádky? Slova vědmy o budoucnosti Kvitové a Vaňka

Minulý týden vstoupila do svazku manželského tenistka Petra Kvitová a její partner a trenér Jiří Vaněk. Kromě gratulací ovšem vynikající tenistka sklízí také kritiku - někteří lidé jí totiž vyčítají, že odvedla muže od rodiny. S exmanželkou má totiž Vaněk dva syny. Pro Kafe.cz se karet na budoucnost jejich manželství zeptala známá vědma Graciela.

Po napadení lupičem Pavlem Žondrou před několika lety se Petra Kvitová ve svém bytě bála, a tak se nastěhovala ke svému trenérovi Jiřímu Vaňkovi a jeho rodině. Jejich soužití ovšem nedělalo dobrotu - Vaněk a Kvitová v sobě našli zalíbení, a tak se trenér rozvedl se svou manželkou Markétou a nastěhoval se k nové partnerce Petře.

Vztah poté nějakou dobu tajili, ale nakonec šli s barvou ven. Minulý týden se po několika letech vztahu vzali. V komentářích na sociální síti Petra Kvitová, která je nyní vdanou paní, sklízí kritiku. Podle některých sledujících by se vzhledem k tomu, že se jejím přičiněním rozpadla rodina, neměla veselkou raději příliš chlubit.

Na svatbu si dvojnásobná wimbledonská vítězka oblékla krásné šaty od návrhářky Beáty Rajské. Jestli jí a jejímu novomanželovi přinesou štěstí, se redakce Kafe.cz zeptala vědmy Graciely.

Podle vědmy je čeká náročná cesta

“Podle toho, co tu v kartách vidím, bych řekla, že by oba dva na vztahu měli pracovat, pokud chtějí, aby se jim dařilo dobře. Oba dva jsou totiž docela horké hlavy a také trochu tvrdohlaví. To by mohlo dělat problémy,” připustila věhlasná kartářka.

“V případě Petry Kvitové tu také vidím, že je poslední dobou hodně nervózní. Ne snad, že by si přímo nebyla jistá, ale možná toho na ni teď bylo moc. Měla by na sebe určitě dávat pozor, také po zdravotní stránce,” dodala vědma Graciela pro Kafe.cz.