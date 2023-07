Výčitky i opovržení: Petra Kvitová se po svatbě dočkala nechutných útoků

Tenistka Petra Kvitová se na sociálních sítích pochlubila zamilovaným snímkem ze svatby. Po několika letech řekla „ano” svému partnerovi a zároveň trenérovi Jiřímu Vaňkovi. Jenže kromě milých reakcí se pod příspěvkem začala objevovat i celá řada nenávistných komentářů. A ozvala se i Vaňkova bývalá manželka Markéta Kochtová.

Petra Kvitová momentálně prožívá chvíle absolutního štěstí, které si nenechá nikým překazit. Přesto se o to ale několik lidí pokouší. Na sociální síti se pochlubila snímkem ze svatby se svým dlouholetým partnerem Jiřím Vaňkem, pod nímž se rychle začala hromadit celá řada gratulací a milých reakcí. Ne všechny se ale nesly v podobném duchu.

K čemu gratulace?

Spousta lidí si stále pamatuje trochu podivné začátky vztahu Petry Kvitové a Jiřího Vaňka, a tak měli potřebu si do tenistky kopnout. „K čemu gratulace? Odvedla tátu od rodiny. Fakt triumf, Petro,” napsala jedna z dam, které evidentně svatba tenistky není úplně po chuti. A s napsanými slovy souhlasili i další lidé, kteří komentář podpořili souhlasnými srdíčky. „Milí gratulanti, jen se z té nádhery nezvencněte,” přidala se další.

A událost nenechala bez povšimnutí ani bývalá manželka Jiřího Vaňka Markéta Kochtová. Ta totiž v ten samý den, kdy si Petra Kvitování a Jiří Vaněk řekli své „ano”, slavila výročí vztahu se svým partnerem Robertem Spálenkou. „22. července – datum MÉHO štěstí,” napsala na sociální síti a rýpla si tak do novomanželů.

Podivné začátky

Jak přesně a za jakých okolností se Petra Kvitová a Jiří Vaněk dali dohromady, vědí dodnes asi jen oni dva. Je ale pravdou, že byly začátky jejich vztahu přinejmenším zvláštní. Poté, co byla Petra Kvitová před několika lety napadena ve svém bytě v Prostějově Romanem Žondrou, nastěhovala se ke svému trenérovi Vaňkovi a k jeho rodině. To zpočátku lidé chápali spíše jako milé a vstřícné gesto.

Jenže zanedlouho po stěhování se najednou Vaněk a jeho manželka Markéta začali rozvádět. A trenér se pro změnu nastěhoval ke Kvitové. „Petra Kvitová poskytla trenéru Vaňkovi v jeho složité životní situaci azyl, aby v jejím prostorném apartmá v části pro hosty několikrát přespal. Byla to však jen mimořádná výpomoc v době, kdy v jeho bytě probíhají stavební úpravy a kdy vzhledem k pandemii koronaviru bylo prakticky vyloučené sehnat náhradní bydlení,” vysvětloval tehdy podivnou situaci mluvčí Petry Kvitové Karel Tejkal pro Blesk. Záhy na to se pochopitelně začalo spekulovat o tom, že Kvitová a Vaněk tvoří pár. To ale dvojice oficiálně potvrdila až několik dlouhých měsíců poté.