Dohra svatby Kvitové: Naštvaní rodiče a proutník Vaněk, zní od lidí

Svatba tenistky Petry Kvitové rozdělila její fanoušky na dva tábory. Mnozí jí nedovedou odpustit fakt, že odvedla svého trenéra od rodiny. I když se tenistka i Vaněk snaží nevěru popírat, některé skutečnosti mluví proti jejich tvrzení. Sympatická tenistka svého kouče údajně uhranula ještě v době, kdy byl ženatý.

Kvitová měla na muže smůlu. V minulosti randila s tenistou Radkem Štěpánkem nebo hokejistou Radkem Meindlem s kterým byla dokonce i zasnoubená. Na veselku si musela počkat až do letošního roku. Ano nakonec řekla až svému osudovému muži Jiřímu Vaňkovi.

Nevěra na začátku vztahu

Populární tenistka a její manžel se dali dohromady ještě ve chvíli, kdy byl Vaněk ženatý. Jejich přátelství a profesní vztah postupně přerostl v lásku. Cesta k jejich svatbě byla velmi trnitá, a to hlavně kvůli tomu, že vztah dlouho popírali a tajili. Měli k tomu své důvody, respektive hlavně Vaněk.

Jiří byl původně trenérem Karolíny Plíškové, k Petře Kvitové přišel až v roce 2016. První spekulace o vztahu přišly v roce 2020. Tehdy fotogradové Vaňka přistihli, jak podezřele často opouští byt své svěřenkyně v ranních hodinách. V tuto dobu měl ještě za manželku bývalou tenistku Markétu, se kterou má dvě děti. Jiskra mezi Kvitovou a Vaňkem údajně přeskočila už dříve, a to v době, kdy tenistka u svého kouče a jeho rodiny bydlela. Chvíli na to se Vaněk s manželkou začal rozvádět.

Právě za pomoc v nouzi se Kvitová schovávala i v době, kdy fotografové Blesku načapali z jejího bytu často odcházet jejího trenéra. „Vždyť nebylo žádným tajemstvím, že Petra Kvitová na oplátku poskytla trenéru Vaňkovi v jeho složité životní situaci azyl, aby v jejím prostorném apartmá v části pro hosty několikrát přespal. Byla to však jen mimořádná výpomoc v době, kdy v jeho bytě probíhají stavební úpravy a kdy vzhledem k pandemii koronaviru bylo prakticky vyloučené sehnat náhradní bydlení. Oba spolupracují čistě v profesionální rovině trenér–hráčka,“ sdělil Blesku tiskový mluvčí Kvitové Karel Tejkal.

Nová rodina na obzoru?

Kvitová se po složité cestě za štěstím nyní právoplatně raduje. Začala dokonce mluvit i o dítěti. "Jednoho dne bych se ráda stala maminkou a měla děti. Tohle je vždy těžké načasovat. Myslím, že sportovkyně to nemají snadné rozhodnout se, co v životě chtějí. Teď o tom ale nepřemýšlím. Co se stane, stane se. Uvidíme, co život přinese,"prozradila pro Aktuálně před letošním Wimbledonem.

I když tenistka září štěstím, najdou se i tací, kteří si do ní rádi kopnou. Například na sociálních sítích se pochlubila snímkem ze svatby s rodiči. Pozorní fanoušci Kvitové si všimli, že její rodiče se příliš radostně netváří. Někteří z komentujících jí zase stále nedovedou odpustit fakt, že si vzala právě Vaňka. "Vašeho manžela je to kolikátá svatba? Jednou proutník... navždy proutník," kopl si do tenistky jeden muž.