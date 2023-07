Petra Jungmanová je zase šťastná: Se ztrátou manžela se dlouho nemohla smířit

Oblíbenou herečku můžete vídat v seriálu Specialisté jako bývalou manželku Martina Dejdara, ale jistě si ji pamatujete i jako narušenou ženu, která v Ordinaci ukradla dítě Daně Morávkové a Janu Čenskému. Ani v soukromém životě však Petra příliš štěstí neměla, před třinácti lety přišla o životní lásku. Její manžel, legendární herec Vladimír Dlouhý, zemřel v pouhých dvaapadesáti letech.

Když v roce 2010 odešel po dlouhé těžké nemoci na druhý břeh herec Vladimír Dlouhý, jeho rodina byla zdrcena. Hlavně pak manželka Petra Jungmanová, která s hercem měla v té době ani ne čtyřletá dvojčata Jiřího a Jana. Na všechno během okamžiku tak byla sama.

Nebylo to vůbec snadné období. Zpočátku si celá rodina myslela, že se herci „jen” vrátily žaludeční vředy, ale bohužel skutečnost byla horší. Koncem roku 2009 se Dlouhý dozvěděl, že má rakovinu slinivky. Vše se projevilo, když herec zkolaboval v průběhu představení Příliš drahá Mathilda.

„Začal těžký půlrok. Chtěla jsem mu pomoct, ale on sám si zvolil jinou cestu. Věděla jsem, že by ve svém životě neměnil nic, on žil tak, jak chtěl,“ prozradila Petra pro iDNES.cz.

Jungmanová zůstala po smrti Dlouhého léta sama s dětmi

Všichni věděli, že Dlouhý holdoval alkoholu, večírkům a že zdravý životní styl nebyl nic pro něj. Žil život tak, jak chtěl, a na smrt byl na rozdíl od svých blízkých připraven. Jungmanová po jeho smrti zůstala dlouhá léta sama a vypadalo to, že už si nikoho jiného nenajde.

Naštěstí však v roce 2017 do jejího života vstoupila láska a ona si našla partnera Ladislava. Ten jí pomáhal i s výchovou synů, na kterou byla do té doby sama. Nového partnera jí schvaluje i Vladimírův bratr Michal, který je také úspěšným hercem.

„Celou dobu s Petrou udržujeme kontakt, dokonce jsme se zrovna vrátili ze společné dovolené, kde byla i s klukama a svým přítelem, který je moc fajn,“ svěřil se TV Prima bratr zesnulého herce.

Nového partnera jí seslal sám Vladimír z nebe

Dokonce se nechal slyšet, že jí ho seslal z nebe právě Vladimír a že je moc rád, že Petra má někoho, koho má ráda ona i kluci. Kdyby to tak nebylo a Petřin partner by se mu nelíbil, určitě by prý zasáhl.

Jungmanová se udržuje neustále fit a svěží díky sportu. Jezdí na koni, tancuje a cvičí, proto ji neustále zdobí i štíhlá postava, kterou by jí mohla závidět nejedna dvacítka. Petra miluje také saunování, a dokonce si občas přivydělává jako saunérka v aquaparku v Čestlicích.