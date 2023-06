Petra Janů o bolestivé minulosti: Pokus o sebevraždu, smrt manžela i blázinec

Petra Janů před deseti lety přišla o svého milovaného manžela a i když se říká, že čas léčí, pro zpěvačku je smrt jejího muže stále velice citlivou záležitostí. Michal Zelenka podlehl rakovině plic a jeho odchod byl pro hvězdu natolik bolestivý, že upadla do těžkých depresí a trvalo rok, než se vzpamatovala z šoku.

Začátky vztahu Petry Janů s Michalem Zelenkou rozhodně nepřipomínaly scénář k filmu z červené knihovny. Zpěvačce byl její muž zprvu velice nesympatický, z nenávisti se ale překvapivě vyklubala láska na celý život. "On zosobňoval vše, co jsem jako holka z vesnice na Pražácích nesnášela. Byl nafoukaný, sebevědomý a arogantní. Jak já ho nesnášela," zavzpomínala zpěvačka v pořadu Povídej.

"A najednou se ten absolutní pocit nenávisti překlopil a najednou jsem zjistila, že spolu bydlíme a jsme spolu více než 30 let," popsala bývalá Zlatá slavice. Od smrti Zelenky uběhlo již deset let, Janů s ním ale stále komunikuje, jakoby nikdy neodešel z tohoto světa.

"Michal ovlivnil můj život ve všem. Dodnes když se o něčem rozhoduji, konzultuji to s ním. Vím, co by mi asi tak řekl," svěřila se zpěvačka s tím, že jí manžel stále velice chybí a zatím si není jistá, zda chce do svého života pustit nového partnera.

Už jsem nechtěla žít, odvezli mě do blázince

Ačkoliv byl Michal Zelenka jediným osudovým mužem Petry Janů, zklamání v lásce se jí nevyhnulo.

"Byla jsem poprvé zamilovaná a myslela si, že pluji na obláčku. A pak jsem zpívala s kapelou na jednom plese v Lomnici pod Popelkou a tahle moje láska stála pod pódiem s cizí holkou. Tančili a líbali se a já byla na dně," prozradila zpěvačka ve zmíněném pořadu a dodala, že se následně pokusila spáchat sebevraždu.

"Už jsem nechtěla žít, a tak jsem spolykala nějaké prášky. Našla mě máma a nakonec mě odvezli do blázince," popsala Petra divokou minulost. Život jí ale připravil později ještě mnohem těžší zkoušku.

Věděla jsem, že už se nevyléčí

Nejhorší období zažila Petra Janů, když její manžel onemocněl rakovinou plic. Zatímco Zelenka neměl ani tušení, že se blíží jeho konec, zpěvačka tuto informaci dostala od lékaře a musela se tvářit, že se nic neděje.

"Na rozdíl od Michala jsem věděla, že už se nevyléčí. Prozradil mi to jeho doktor. Půl roku jsem žila s tímhle tajemstvím. 16. prosince byl pro mě očistec. A potom vlastně také. Zjistila jsem, že jsem do praktického života úplně k ničemu. Že jsem žila ve skleněné bublině, zatímco on se o všechno staral," vylíčila Janů nejtěžší chvíle ve svém životě v pořadu na CNN Prima News.

"V den, kdy Míša zemřel, jsem měla naplánovaná dvě vystoupení. Seděla jsem doma a dívala se na gauč, na kterém to skončilo. Nakonec jsem se sebrala a šla mezi lidi, kteří o ničem nevěděli. Zpívala jsem a oni se usmívali. Bylo to jediné možné, co jsem mohla udělat. Jinak bych se zbláznila," vrátila se Petra k bolestivým vzpomínkám. Hvězdě trvalo rok, než se z bolestivé ztráty dokázala vrátit do normálního života.