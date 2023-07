Petr Vondráček je štěstím bez sebe: Jeho dcera vychází s Vaňkovou na jedničku

Muzikant, herec a moderátor Petr Vondráček je otcem třináctileté Aničky, a ačkoliv své soukromí obvykle bedlivě střeží, v nedávném rozhovoru se o roli otce rozpovídal. Dospívající dívku si už oblíbila i jeho nová partnerka Šárka Vaňková, která na ni pěje samou chválu.

Z dcery Petra Vondráčka už je třináctiletá slečna a herec je pyšným tátou. Samozřejmě se dostavila první puberta, což moderátor přiznal v rozhovoru pro Extra. "Samozřejmě je to znát. Už ji přestávají bavit moje pohádky a povídání, má na to vlastní názor. Raději začíná čas trávit s kamarádkami," svěřil Vondráček.

Anička navíc vstoupila do období života, kdy už pomalu začíná pokukovat po chlapcích a její tatínek si na případné nápadníky hodlá pořádně posvítit. "Ona je poměrně hezká, vypadá dobře a kluci na to zabírají. Takže ano, budu stát s brokovnicí a každému nebezpečnému týpkovi udělám problém," svěřil se umělec zmíněnému webu.

Do výběru partnera prý své dceři Vondráček mluvit nechce, příliš ale nepreferuje tetování. "Když tam přijde někdo hodně potetovanej, tak řeknu, že toho mohlo být méně, to ano, ale budu se snažit jí do toho nemluvit," dodává. Na výchovu aktuálně není Vondráček sám, jelikož se s Aničkou skamarádila i jeho nová přítelkyně Šárka Vaňková.

Anička je hodná holka

"Holky už se seznámily a rozuměj si. Ony jsou podobně starý (smích)... ne to je blbost, Aničce je třináct a půl. Ale myslím, že si s Aničkou mají co říct," pochlubil se Petr Vondráček. Jeho slova pak doplnila samotná Šárka Vaňková, která je z Aničky nadšená.

"Anička je strašně hodná holka. Už jsem dokonce v takovém stadiu, že když ji nějakou dobu nevidím, tak už se mi po ní stejská a těším se na ni," tvrdí po uši zamilovaná hvězda Superstar.

Dvojice se sice pracovně zná téměř dvacet let, jiskra mezi nimi ale přeskočila teprve nedávno. "Známe se spoustu let, s Péťou skoro dvacet, ale začátkem roku nás spojilo představení Prezidenti, které mělo v březnu premiéru ve Strašnickém divadle," popsala Vaňková Blesku, jak začal jejich románek.

"Ano, bylo to přes jeviště. Vlastně to, co v té hře hrajeme, je i reál. To znamená, já jsem premiér, což teda nejsem ve skutečnosti, ale Šárka je moje milenka. Tak jsme si řekli, nacvičíme to doma," okomentoval s úsměvem Vondráček.

Vondráček hodlá nápadníky své dcery prověřovat