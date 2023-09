Ostrá slova Petra Vojnara: Soukup si zaslouží to, co se mu nyní v životě děje

Mediální magnát Jaromír Soukup v poslední době vyvolává ve veřejném prostoru velké kontroverze. Ať už se jedná o jeho finanční problémy a dluhy, kam se podívá, nebo neustálé výpady vůči dalším známým tvářím z českého showbyznysu. Jeho jednání se nelíbí ani moderátorovi Petru Vojnarovi, který s ním v minulosti podle svých slov prožil nepříjemné situace. Pro Kafe.cz se k němu vyjádřil velmi kriticky.

Poslední obětí Jaromíra Soukupa se stala herečka Jiřina Bohdalová, o které nedávno ve svém pořadu na televizi Barrandov prohlásil, že je stará a proto by měla s herectvím skončit. Legenda českého filmu si to ale nenechala líbit a pro kontroverzního podnikatele v oblasti médií si dokonce připravila odpověď.

“Pan Soukup na Barrandově říkal, že bych už neměla točit, protože jsem stará. Tak přesto jsem snad naschvál jemu natočila nový film, samozřejmě o staré paní,” zmínila v souvislosti s novým snímkem Stará, ve kterém si zahrála významnou roli.

Ne každý má ale vyřídilku jako Jiřina Bohdalová, a tak by se nejspíš nikdo nedivil, kdyby se ostré výroky na adresu prakticky kohokoli, kdo se Soukupovi znelíbí, někoho dotkly. Velmi kriticky se tak na jeho adresu vyjádřil moderátor Petr Vojnar.

Je to největší ubohost

“Samozřejmě záleží, proč ostatní osobnosti člověk kritizuje. Jedna věc je dělat to v rámci prezentování nějakého svého názoru, a jiná věc, pokud jediným cílem je přitáhnout k sobě pozornost a vyvolávat kontroverze, což je samozřejmě ta největší ubohost,” začal Vojnar poměrně zeširoka.

“V případě pana Soukupa, se kterým mám také negativní zkušenost, si myslím, že je to zkrátka iracionální narcis, který to má v hlavě nastavené úplně jinak, skutečně věří tomu, že je ze všech nejchytřejší a využije každou příležitost, aby si do někoho kopl,” sdělil Petr Vojnar pro Kafe.cz.

Hyperkorektnost nikoho k sebereflexi nedovedla

“Nemyslím si, že je potřeba se vždy za každou cenu vyjadřovat korektně. Hyperkorektnost ještě nikdy nikoho k sebereflexi nepřivedla. V tomhle případě si ale myslím, že karma je zdarma a že si Jaromír to, co se mu nyní děje v životě, opravdu zaslouží,” řekl na jeho adresu ostře. Narážel při tom jak na finanční problémy, tak rozpad vztahu s influencerkou Agátou Hanychovou.

“Já sám jsem byl v situaci, kdy se do mě bezdůvodně začal strefovat s úplně nepravdivými výroky, i když jsem mu v životě nic špatného neudělal. Přitom když jsme se poté potkali ve společnosti, dělal, jako by mě neviděl a nijak mě nekonfrontoval. Je to zbabělec,” dodal Petr Vojnar kriticky.