Místo svatby rozchod: Jan Cina a Petr Vančura tajili rozpad vztahu více než rok

Jan Cina a Petr Vančura patřili k nejstálejším párům českého showbyznysu. O to více dvojice překvapila fanoušky, když v neděli večer oznámila konec vztahu. Informaci o rozchodu pár tajil přes rok a i když jim to nevyšlo, nadále je pojí silné přátelství, jak uvedl Cina na svém Instagramu.

Jan Cina a Petr Vančura působili jako ideální pár a po šestnácti letech vztahu patřili k nejstálejším dvojicím na umělecké scéně. Poslední rok se ale nikde neobjevili na žádné společenské akci a již delší dobu se šuškalo, zda náhodou neprobíhá u nich doma krize.

Jako první se rozhodl fanouškům pravdu odhalit Vančura. "Je tomu tak už rok. JSEM SINGLE! Oh Gándý! Tak si zkouším život v týhle nový tónině. Moc to neladí, ale je to intenzivní – tak, jak to život umí. Oh máj Gándý… Tak tohle je můj coming out," napsal na svém Instagramu a doplnil, že rozchod proběhl v přátelském duchu.

"Nic zlého jsme si neudělali. Mám ho stále rád. Možná tímhle zas instagramově ožiju a shodím kus žalu z útesu, nebo ho dám piraňám, který mám mražený ve vaně," pokračoval Petr ve svém prohlášení. O pár hodin později ho pak následoval i Cina.

Místo svatby rozchod



"Dobří lidé... Tahle fotka byla v mých představách vždy trochu jako adept na svatební oznámení a lup, je to rozchodový oznámení. Life is life. Před rokem a kus jsem pocítil a řekl nahlas sobě i Peťovi, že je konec," svěřil se Jan Cina sledujícím na sociální síti.

"Od té doby je to jízda pro nás oba, stejně jako to byla jízda 16 společných let předtím. Teď se ale snažíme řídit každý sám. Přesto jsme a asi vždy budeme součástí toho druhého. Děkuju ti!" dodal herec a hudebník.

V závěru pak objasnil, proč se oznámením čekali více než rok. "Tohle veřejný oznámení je v něčem zvláštní, říkám si proč něco tahle osobního, křehkého a intimního sdílet s často cizími lidmi, ale je to asi nutný. Nechceme dál vymýšlet vyhýbavý odpovědi nebo prostě lhát. A je to asi součást celého tohohle procesu," uzavřel Cina.

Vančura a Cina spolu byli dlouhých šestnáct let a plánovali svatbu