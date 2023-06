Petr Švancara: Fotbalové výkony se synem neprobírám, nechávám to na trenérech

Bývalý profesionální fotbalista Petr Švancara má syna, který je důkazem, že jablko nepadá daleko od stromu. Daniel Švancara, kterému je šestnáct let, je velmi nadějným fotbalistou, kterému řada lidí předpovídá skvělou kariéru. Pro Kafe.cz hrdý otec promluvil o tom, jaké pro něj je pozorovat synovy úspěchy a jak moc se dnešní fotbal liší od toho, který znal v době, kdy sám se sportem začínal.

Daniel hraje za klub FC Zbrojovka Brno, a to za velké podpory svých rodičů. Jak Petr Švancara uvedl, je velkým fanouškem svého syna. “Když chce syn s něčím poradit, tak tu samozřejmě pro něj jsem. Ale že bychom nějak pravidelně rozebírali jeho výkony, tak to ne. Tohle já vždy nechával na trenérech a na zápasy si to chodím hlavně užít a fandit,” vysvětlil sympatický sportovec s tím, že jeho syn měl zatím na trenéry vždy štěstí.

“Dobří trenéři jsou hrozně důležití, ale stejně jako talent. Ti kluci musí mít takové to myšlení, umět o tom míči přemýšlet. Když tam talent není, tak se s tím bohužel často nic nesvede. Zdaleka nejdůležitější je ale dobré zázemí,” domnívá se Petr Švancara.

Nejdůležitější je pro fotbalistu zázemí

“Říkám to tak, jak to je, v životě budoucího fotbalisty je zázemí a peníze zkrátka něco, co je důležité. Je potřeba, aby rodiče děti podpořili, vozili je na tréninky, zápasy a tak dále. Není to ani tak o tom, že by si ten úspěch bylo třeba koupit, ale tréninky, kopačky, to vše něco stojí. Na druhou stranu, peníze vydělávám hlavně proto, abych tohle dětem mohl dopřát,” vysvětlil muž, pro kterého je jeho rodina velmi důležitá, pro Kafe.cz.

Když si sám vzpomene na své fotbalové začátky, připouští, že tenkrát se fotbal hrál trochu jinak, než je tomu dnes. “Dneska je fotbal rychlejší, takový aletičtější. Tomu se přizpůsobují i tréninky, že je potřeba klást důraz na rychlost a výkon. Když jsem začínal já, měli jsme daleko více prostoru pro práci s tím míčem, kombinace a podobně,” zavzpomínal Petr Švancara pro Kafe.cz.

Poté, co v roce 2015 Petr Švancara ukončil kariéru profesionálního sportovce, spolupracuje s Českou televizí jako fotbalový expert. S manželkou Kamilou má malou dceru Lauru, z předchozího manželství má dceru Nikolu a syna Daniela, který kráčí v jeho šlépějích.