Petr Štěpánek a Zlata Adamovská si byli souzeni: Našli v sobě spásu

Patří k nejstabilnějším párům českého šoubyznysu a jejich láska nevyprchala ani po více než deseti letech vztahu. Znali se již dávno předtím, než se dali dohromady, cestu k sobě pak dost možná našli proto, že se oba nacházeli ve velmi smutných obdobích života. Dnes si jsou navzájem oporou, i když se občasným sporům přece jen nevyhnou.

Herečka Zlata Adamovská a herec Petr Štepánek jsou sami o sobě dobře známými osobnostmi, společně ovšem tvoří i jeden z nejobdivovanějších párů českého šoubyznysu. Vypadá to, že v sobě navzájem našli své spřízněné duše, než se tak ale stalo, museli si oba projít peklem. Adamovská procházela ošklivým rozvodem s novinářem Radkem Johnem, Štěpánkům vztah s dnes již zesnulou režisérkou Vlastou Janečkovou byl podle Expresu rovněž v troskách.

Našli v sobě spásu

Zlata Adamovská byla manželkou Radka Johna více než dvacet let, jednoho dne ale přišla naprosto šokující zpráva. John byl totiž účastníkem autonehody, po které jej fotografové zachytili s dětskou sedačkou v ruce. Ukázalo se, že měl novinář nemanželské dítě, o kterém neměla Adamovská sebemenší ponětí. „Občané mají právo znát celé mé soukromí. Kromě Barbory a Petra mám i sedmiletou dceru Terezu, o kterou se starám,” prohlásil tehdy sám John a přiznal, jak se věci mají.

Adamovská ani vteřinu neváhala a okamžitě se chtěla rozvést. A právě během této doby se začala sbližovat s Petrem Štěpánkem. „Najednou ho sem prostě někdo seshora poslal a bylo vymalováno. Nedalo se s tím nic dělat,” nechala se herečka slyšet podle webu Expres se smíchem. „Pak prožíval on své těžké období a tím, že jsme jeden druhého tahali z bryndy, odpozorovali jsme, že je príma mít nějakého kamaráda, který vás nenechá napospas, který vám pomůže,” pokračovala ještě.

Idylka? Ne vždy

Jak uvedl i její manžel, Petr Štěpánek, zpočátku si nemyslel, že jejich přátelství přeroste v něco většího. „Nečekal jsem, ani mě nenapadlo, že by to se Zlatou přeskočilo v něco osobního. Okolí říkalo: ‚Vy nějak divně záříte.’ Člověk se to snažil skrýt,” popisoval, jak on sám vnímal začátek velké lásky.

I přesto, že jsou spolu nadmíru spokojeni, jistá mračna se nevyhýbají ani jejich vztahu. Naštěstí už oba vědí, jak to zvládat. „Když si zrekapitulujete svůj soukromí život, jsou to velké sinusoidy, které vás provázejí. Říkáte si, že už chcete mít hlavně klid,” řekl odhodlaně Štěpánek, načež mu Adamovská skočila do řeči. „Taky hlavně víte, co nechcete, co už nepřipustíte. Proto jsme si řkeli, že si budeme říkat pravdu, ale pořád a ve všem, a často je to nepříjemné.”

Zlata Adamovská a její manžel společně hrají v Ordinaci v růžové zahradě 2