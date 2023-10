Petr Novotný opět ve skvělé formě: Dcera prozradila jeho nejvroucnější přání

Petr Novotný před deseti lety prodělal těžkou mozkovou mrtvici a od té doby se známý bavič stáhl do ústraní a věnuje se převážně vnoučátkům. Na autogramiádě kapely Fešáci byl ale opět ve skvělé formě, hodinu rozdával fanouškům podpisy a sršel energií.

Petr Novotný se kvůli zdravotnímu stavu musí poslední roky šetřit, pravidelně se ale věnuje lehčím pohybovým aktivitám, například chodí na procházky se psem.

"Soused mě vyzvedne a jdeme s pejsky. Jinak koukám na televizi a hlídám vnoučata," svěřil se bavič Blesku. Od svých čtyř potomků má celkem pět vnoučat a právě s nimi se snaží trávit co nejvíce času.

"Tatínek je spokojený. Většina jeho současných přání je spojená s jídlem. Miluje smažený sýr a palačinky," doplnila Novotného dcera Soňa, která svého tatínka přivezla do Českého rozhlasu, kde se konala autogramiáda skupiny Fešáci. Kapela podepsala tisíc CD z výročního koncertu v Lucerně a z akce dokonce bude zápis do Guinnessovi knihy rekordů. "Vždycky jsem věděl, že naše skupina vydrží dlouho," řekl Novotný, který je v tak dobré formě, že už pravidelně obráží společenské akce. Umělec už vůbec nepotřebuje pomoct s chůzí a pohybuje se bez holí. Ke konci už sice působil lehce unaveně, přesto ale předvedl opravdu úctyhodnou energii. "Pozvali jsme Petra osmnáctého prosince na koncert do Ústí nad Labem," prozradil současný šéf Fešáků Antonín Kny, kdy se kapela znovu sejde pohromadě.

Jedna operace za druhou

Petr Novotný v posledních letech bojoval s vážnými zdravotními problémy. Vše odstartovala mrtvice, kterou herec a bavič prodělal před deseti lety, těsně před odletem na dovolenou.

Tři roky poté mu selhaly ledviny a opět bojoval o život. V roce 2017 Novotný podstoupil operaci srdce, jelikož prodělal infarkt a dostal dvojnásobný bypass.

O dvanáct měsíců později byl znovu hospitalizován, tentokrát kvůli celkovému selhání organismu. Ve vojenské nemocnici ho museli dokonce uvést do umělého spánku. Stejný rok ještě podstoupil operaci prostaty.

Petr Novotný (vlevo) je po vážných komplikacích opět ve skvělé formě