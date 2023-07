Estetické úpravy Petra Kotvalda: Přiznal víčka, pravidelný botox i uši

I když je autorovi hitu Mumuland už přes šedesát, stále vypadá skvěle. Není to ale genetika, nýbrž práce plastických chirurgů, do jejichž rukou se zpěvák pravidelně svěřuje a na rozdíl od mnoha kolegů z branže se to nestydí přiznat.

Kdo vyrůstal v 80. letech, pro toho byl Petr Kotvald idol, společně se Standou Hložkem viseli na zdech mnoha dívčích pokojíčků. Zub času se ale začal neúprosně hlásit o slovo, tudíž se Petr rozhodl, že se pokusí ho trochu zpomalit a začal využívat služeb plastických chirurgů. Zda už toho není moc, je na každého uvážení.

První plastika, kterou Kotvald absolvoval, byla uší. Vadilo mu, že má odstáté boltce, tak si je nechal přišít. Byl to prý jeho velký mindrák už od dětství, kdy se mu kvůli tomu posmívali. Teď má tedy autor hitu Mumuland z roku 2001 uši naprosto výstavní.

To ale kolegovi Standy Hložka nestačilo a začal si ujíždět na zkrášlujících zákrocích čím dál tím více. S přibývajícím věkem mu začaly vadit vrásky, takže chodí pravidelně na botox, což už začíná být na jeho mimice znát a mnozí dokonce říkají, že jeho rysy začínají působit zženštile. Poslední úpravou, kterou Petr přiznal, jsou horní víčka.

Kvůli prasklému vředu na dvanácterníku byl na hranici smrti

Kotvald jel hlavně ze začátku svojí kariéry na plný plyn. Přehodnotil svůj život, až když mu v roce 1989 praskl vřed na dvanácterníku a on byl na pokraji smrti.

„Slíbil jsem si, že uberu a nebudu za každou cenu tlačit na pilu. Rozhodl jsem se, že budu věci dělat jednoduše a v klidu. Jak přijdou, tak přijdou,“ řekl pro Blesk.

Od té doby se snaží žít zdravě a poslouchat své tělo. Pomáhá mu s tím manželka Hanka, se kterou je již více než třicet let a mají spolu syna Mikuláše a dceru Viktorii. I přes soudržnost rodiny si pár prošel peklem, a to, když řešili drogové problémy syna Mikuláše. Přesto je vše posílilo a Petr o Hance říká, že je ženou jeho života.

Manželka Hanka je jeho životní láskou a oporou

„Je štěstí, když se někomu povede najít někoho na celý život. A pro mě je skutečná láska moje paní, kterou jsem potkal před spoustou let. Všechno jsme spolu zvládli, posílilo nás to a zocelilo,“ prozradil zpěvák.

Podle něj je receptem na šťastné manželství především obrovská tolerance. Lidé by si neměli ve vztahu dělat zlomyslnosti a vždy by se měli snažit najít kompromis. Ani jemu se to ale vždy nepovede.

„Taky mám dny, kdy prostě prásknu dveřmi já nebo moje partnerka. Kdy jsme, jak se říká, úplně na vraždu. Člověka ale tyto situace donutí přemýšlet, trošku přehodnocovat, jak je udělal a jestli vlastně nezašel až za mez,“ svěřil se se smíchem pro iDNES.cz.