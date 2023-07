Nechal se přemluvit: Kolečkův milostný trojúhelník je znovu na scéně

Režisér a scenárista Petr Kolečko je už několik měsíců šťastně ženatý s modelkou Anetou Vignerovou. Než ale došli před oltář, museli si oba projít dost náročným obdobím. V tom Kolečko dlouho nevěděl, které ženě má dát ve svém životě přednost. Měsíce jeho váhání byly natolik spletité a zajímavé zároveň, že by možná stálo za to je zfilmovat. Jak se na tento návrh režisér a scenárista dívá?

Petr Kolečko stojí za několika úspěšnými seriály, více než o jeho projektech se ale dlouhé měsíce mluvilo hlavně o jeho soukromém životě. Ten totiž chvílemi připomínal telenovelu. Prakticky celé Česko sledovalo jeho rozchod s Anetou Vignerovou, následnou lásku s herečkou Denisou Nesvačilovou, jeho rozmýšlení se, kterou z dam si vybrat, a nakonec všichni zůstali v absolutním šoku, když si Kolečko zcela nečekaně vzal Vignerovou za manželku a Nesvačilové dal sbohem.

Zfilmuje svůj příběh?

Vztahové peripetie byly na první pohled doslova šílené, ale zároveň zábavné. A tak se nabízí otázka, jestli se režisérovi a scenáristovi toto životní období, jak se říká, nehodí do krámu. Dostatečně silný a zajímavý scénář by na něm zcela jistě postavil. Zpočátku se ale na celý nápad moc netvářil.

„Nás to samozřejmě napadlo. Myslím, že už jsem to řekl u nějakého vašeho kolegy. Ono kdyby se to zfilmovalo, tak by to určitě leccos osvětlilo, protože tam je samozřejmě mnohem větší prostor. Určitě bych šel po psychologii postav. Ale jako nemám to v plánu,” nechal se Petr Kolečko slyšet v rozhovoru pro DVTV a jistě tak rozesmutnil celou řadu svých příznivců. Ti by totiž určitě moc rádi film natočený na motivy vztahových problémů Petra Kolečka v kinech navštívili.

Obrat o 180 stupňů

Fanoušci Petra Kolečka ale dlouho smutní nebyli. Jak totiž následně informoval Blesk, manžel Anety Vignerové přece jen kývnul na nabídku scénář napsat a snímek s pracovním názvem Vysoká škola manželství tak dost zelenou. Režisér Vladimír Skórka už má dokonce vybráno, kdo by podle něj byl ideálním adeptem na ztvárnění Kolečka. Je jím herec Petr Čtvrtníček.