Petr Janda se ukázal v nezvyklé poloze: Tohle musel udělat kvůli turné Olympicu

Docela velké překvapení připravil frontman kapely Olympic Petr Janda svým příznivcům na Facebooku. Na svůj profil se vyfotil coby pacient jistého lázeňského zařízení a své umělecké fotodílko nazval Jitrnice zdraví z Marijánek. A jelikož tenhle muzikant a zpěvák je oblíbencem i našich čtenářů, okamžitě jsme zdvihli telefon, abychom zjistili, co za neduh postihl jeho tělesnou schránku.

„Žádný neduh. Prostě jsme s manželkou vyrazili o víkendu relaxovat. My, jako kapela, jedeme naše Respect Tour Olympic 60, v jehož rámci jsme odehráli už řadu koncertů a další ještě čekají a kromě toho máme i řadu jiných vystoupení. A jelikož pubertální věk je už za námi, jsme prostě dospěláci, takže nezbývá, než tělesnou schránku fyzicky dolaďovat,“ vysvětlil nám Petr.

To je sice pravda, trocha lázeňských léčebných metod určitě není k zahození, ale co ta jitrnice?

„No, tak jsem si připadal, kdy mne zasunuli do toho celotělního návleku a foukli mi tam nějaký plyn. Sice to nebylo z estetického hlediska nic moc, ovšem tělu to prospělo. Prostě je třeba zkoušet a pokoušet věci, které prospívají i když v tom návleku bych zřejmě o Muže roku soutěžit nemohl,“ sebekriticky sdělil frontman Olympicu.

Petr Janda a Alice Jandová Zdroj: Profimedia

Dobrá, dobrá. S kapelou tedy slavíte letos šedesátiny a to je věk, který potřebuje, aby vše proběhlo bez problémů a neduhů. O vás je ovšem známo, že kromě zmíněných lázeňských procedur se o fyzičku staráte pravidelně v průběhu roku i v domácím prostředí. Nebo se něco v tomhle směru změnilo?

„Ale kdepak, nic se nezměnilo. Třikrát týdně chodím hrát tenis a pravidelně plavu v bazénu. Nejsou to sice už porce kilometrů, ale každý metr se počítá, já si to užívám a viditelně mi sportování prospívá. No, a jelikož máme doma zahradu, tak občas i tu a tam vezmu rýč nebo jinou zahradnickou pomůcku a zvelebuji záhumenek. Polehávání si sem tam také dopřeju, ovšem spíše ho flákám, než abych se vyvaloval pravidelně. Takže sdělte svým čtenářům, že Olympic jede dál a všechny koncerty do konce roku zmákneme určitě ke spokojenosti našich fandů i nás. Ahoj všem a jdu zase na chvilku do bazénu,“ dodal Petr Janda a šel opět zdravotně poškádlit svůj exteriér.