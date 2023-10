Po rozchodu žije jako mnich: Expartner Adely Vinczeové je sedm let sám

Jejich láska byla velká, ale životní útrapy bohužel neustála. Moderátorka Adela Banášová, provdaná Vinczeová, a tanečník Peter Modrovský se nakonec rozešli. Zatímco sympatická blondýnka našla novou lásku poměrně rychle, její expartner již takové štěstí neměl. I sedm let po rozchodu nemá na ženy ani čas, ani pomyšlení. Jeho milenkou se stala jeho práce.

Dvojice, jejíž vztah byl velmi hluboký, se spolu dokonce pokoušela o miminko. Moderátorka skutečně otěhotněla, o děťátko ale nakonec bohužel přišla. To jen přispělo k rozkladu jejich vztahu a pár se nějakou dobu poté rozešel.

Jak ale Peter Modrovský přiznal, i nadále je s Adelou, která se posléze prodala a nedávno adoptovala s manželem Viktorem Vinczem dítě, v kontaktu. “S Adelkou máme velmi dobrý vztah, i si napíšeme, stejně i s Viktorem. Vždyť i po dobu Let’s Dance jsme se potkávali pravidelně, takže musím říct, že mám radost, že je to opravdu bezkonfliktní a milé, bez nějaké pachuti,” prozradil pro server Čas.sk.

Přestože se snažil k rozchodu přistupovat statečně, přece jen ho nakonec nějak poznamenal. “Bral jsem to jako součást života, tak to prostě dopadlo. Samozřejmě, člověka to trápí nějaké období, ale zároveň si říká, že všechno je asi tak, jak má být,” vysvětlil Modrovský s tím, že již sedm let je bohužel sám jako kůl v plotě.

Přinesla do jeho života pozitivní změnu

“Nikdo. Vždyť nemám čas na nic. Měl bych si rozšířit obzory. Žiju dost perný život, který je zřejmě příznačný dané době. Ale jsem šťastný. Nic mi nechybí,” uvedl tanečník, který se momentálně naplno věnuje své taneční škole, která je velmi vyhledávaná a úspěšná.

Na svou expartnerku vzpomíná dodnes v dobrém a jak přiznal, za řadu životních změn vděčí právě jí. “Zvedla mě z cesty volnomyšlenkářství k vyšší disciplíně. Díky ní jsem víc zodpovědný. Začal jsem platit sociálku a zdrávko. Teď jsem zodpovědný i za jiné. Dělám různé projekty, i zahraniční a všechno velmi dobře funguje. To je skutečně velká zodpovědnost mít sto padesát dětí někde na pobytu. Myslím, že jsem velice zodpovědný,” uvedl. Je tak zřejmé, že se pro něj jednalo skutečně o osudový vztah.