Agátin Pepíno: Po osmi letech už jsem potřeboval změnu, musím si odpočinout

Influencerka Agáta Hanychová překvapila informací, že se po letech profesně rozchází se svým manažerem Pepínem Josefem Koudelkou, se kterým byla dosud nerozlučná dvojice. Jejich přátelství ale podle někdejší modelky i nadále trvá. Redakce Kafe.cz oslovila přímo Pepína, aby prozradil, co ho ke změně vedlo a jaké budou nyní jeho další kroky.

Kromě toho, že se Agátě Hanychové pomáhal starat o sociální sítě a spolupráce na nich, jí byl také parťákem do nepohody - pomáhal jí vyzvedávat děti, vařit a staral se o ni, když s rizikovým těhotenstvím ležela doma. Zkrátka dobrý přítel, jakého by potřeboval v životě snad každý. O to překvapivější je zpráva o tom, že se po pracovní stránce rozchází a spolupráci ukončili.

“Osm let je dlouhá doba a já jsem měl pocit, že už potřebuji změnu. Takže jsem to Agátě řekl, ona to chápe a domluvili jsme se na konci. Nyní si sociální sítě nejspíš bude dělat sama,” vysvětlil Josef Koudelka pro Kafe.cz.

“Vždycky jsme spolu trávili hodně času a byli jsme si blízcí. To jsme i nadále a zase tak moc se toho nezmění. Pouze nebudu příspěvky na sociální sítě dávat já. Kamarádi zůstáváme i nadále, určitě to není o tom, že bychom se nějak pohádali nebo něco takového,” popsal pro Kafe.cz Pepíno.

Co hodlá ve svém životě nadále dělat a kam se chce profesně posunout, zatím neprozradil, přestože přiznal, že určitou představu už má. “Po těch osmi letech si potřebuji hlavně trochu odpočinout a zregenerovat. Teprve potom budu něco řešit. Ale určitou představu, co dál, už mám,” prozradil Josef Koudelka s úsměvem.

Agáta Hanychová již na sociální síti sdělila, že manažera jí bude nyní dělat její staronový partner Mirek Dopita, se kterým má syna Kryšpína. Je vidět, že jejich vztahu skutečně věří a vkládá v něj velké naděje, přestože se obvykle říká, že do jedné řeky není dobré vstupovat dvakrát. To, že Dopitu již zapojila do svého podnikání, ale naznačuje, že oba dva věří, že tentokrát jim bude láska klapat a vydrží spolu již napořád.