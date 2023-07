Naděje na usmíření: Pepa Kůrka dostal po 15 letech zvláštní zprávu od matky

Známý influencer přivítal na svět syna, což možná povede k jeho usmířeni s matkou, kterou Josef Kůrka neviděl dlouhých 15 let.

Jednou jsi dole, jednou nahoře, říká se… A v případě influencera Pepy Kůrky aktuálně platí ta druhá část. Nejenže se mu včera narodilo první dítě s půvabnou Angie Mangombe, ale zároveň to podle jeho příspěvku na sociální síti vypadá, že by se po dlouhých letech mohl usmířit s matkou. To je pro bývalého účastníka reality show Survivor jistě dobrá zpráva. Jak na sebe totiž prozradil v soutěži, s maminkou vlastně nemá žádný vztah, od dětství ho vychovávali prarodiče.

Hlavní zprávou včera pro Pepu jistě byla ta, že jeho milovaná Angie přivedla na svět krásného a zdravého kluka – šťastní rodiče ho pojmenovali Rafael. Podle tn.cz šťastný pár v minulosti o jménu pro syna obšírně diskutoval. Chtěli, aby odráželo angolské kořeny influencerky Angie, které zdědila po svém otci. Čekání na dítě bylo přitom pro Kůrku poměrně náročné a stresující. Když se dozvěděl radostnou zprávu o těhotenství své partnerky, nacházel se shodou okolností na druhé straně planety, kde se účastnil soutěže Survivor. Trvalo několik dlouhých měsíců, než si těhotenství své milované mohl užít s ní. Ale dočkal se jí a včera i vysněného syna.

Nic ti nevyčítám, vzkazuje matce Kůrka

V záplavě gratulací se objevila i jedna nečekaná – od maminky Pepy Kůrky! „Pepánku, jsem na vás tak pyšná, malinkej brouček už je na světě, je tak krásnej, snad ho uvidím, když to bude možné, moc ráda bych vás všechny viděla, moc ti gratuluji, budeš určitě výbornej táta, ahoj máma, napsala paní Kůrková na sociální síti.

A její vzkaz pochopitelně nezůstal bez odezvy. Pepa ve stories na Instagramu nejenže naznačil možnost usmíření, ale zároveň matku uklidnil, že jí nikdy nikdo nic nevyčítal. „Mami, nic ti nebrání nás vidět, patnáct let čekám, až se ozveš,“ napsal své matce Kůrka. „Nikdy jsem ti nic neudělal a necítím žádnou zášť, i děda by tě rád viděl, ale na některé věci je pozdě.“

Podle všeho se tak malý Rafael kromě rodičů může radovat i z nové, milující babičky, se kterou se možná v jeho životě tak úplně nepočítalo.