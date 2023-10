Pavlína z MasterChefa přiznala krizi v manželství: Lezeme si na nervy

Pavlína Lubojatzky byla rozhodně jednou z nejméně oblíbených účastnic kulinářské show MasterChef. Jak se dnes kontroverzní kuchařce daří a jak vzpomíná na období internetové nenávisti, která se strhla po jejím úspěchu v kuchařské soutěži?

Pavlína Lubojatzky rozhodně patří k nejvýraznějším účinkujícím soutěže MasterChef Česko. Její mnohdy až afektované chování fanoušky vytáčelo doběla a diváci si pak v internetových diskuzích nebrali servítky v hodnocení její osoby.

I přesto se z Pavlíny stala influecerka, napsala knihu a založila internetový obchod. Po účasti v televizi si ale Pavlína prošla nepříjemnou krizí, jak přiznala v pořadu TALK!, kde zavzpomínala na toto období.

"Znovu bych do toho nešla, hodně mě bolelo, jak to vypadalo v televizi. Jak skončilo vysílání, můj mediální obraz byl natolik poškozený, že jsme museli s Martinem vynaložit hodně úsilí, abychom to zvrátili," přiznala kuchařka. Obří kritika nakonec ale Lubojatzky naopak posílila.

Získala jsem větší nadhled

"Já jsem si vzala k srdci dvě velké věci. Naučila jsem se vyslovovat „r“ a „ř“, což bylo poměrně relevantní, když mi někdo napsal, proč jako dospělá nechodím na logopedii. Druhá věc byla nemluvit tolik sprostě," svěřila se Pavlína Lubojatzky ve výše zmíněném rozhovoru.

"To, čím jsme si prošli po odvysílání, nás možná připravilo i na těžší časy, které můžou nastat v soukromém životě, potom se člověk zpětně kouká na to, že MasterChef nebyl takový problém jako skutečná realita. Je také znát, že za ty čtyři roky jsem získala větší nadhled," dodala Pavlína s tím, že spadla na samé dno.

"Ještě bychom si to chtěli nechat pro sebe. Je to hodně citlivé, ale rozhodně to někdy chceme ventilovat ven, protože by to mohlo pomoci jiným lidem. Kdybych tehdy tuhle zkušenost bývala měla, nemusela bych si to prožít takhle na dřeň. Aktuálně už je to v pořádku," říká tajemně Pavlína.

Účastnice MasterChefa žije už třináct let s manželem Martinem a podle všeho se krize netýkala jejich vztahu. "Občas si lezeme na nervy. Stále jsme dvě odlišné osobnosti a občas máme jiný názor. V pracovním životě je to cítit víc. Martin má rád svoje procesy, rád je analyzuje. Já jsem taková, že dělám všechno hned a následky řeším, až nastanou," uzavřela Lubojatzky.

Manželé si prošli náročným obdobím