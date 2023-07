Nejdřív láska, pak neutuchající bolest: Tomicová s Malým zažila ráj i peklo

Pavla Tomicová prožila po boku herce Ondřeje Malého dlouhých 20 let, které byly naplněny láskou, spokojeností a naprostou pohodou. I příběh jako z romantického filmu ale může mít otřesný konec, o čemž se ostatně herečka sama přesvědčila. Po odchodu Malého k milence si sáhla na samé dno.

Jejich začátky spíše připomínají scénář z nějaké romantické komedie. Pavla Tomicová a Ondřej Malý se seznámili už před mnoha a mnoha lety, než mezi nimi ale přeskočila jiskra, spojovalo je jen dobré přátelství. Možná i to nejlepší. „Ještě bylo nějaké období, říkali nám, že jsme jako bratr a sestra, že jsme velcí přátelé. Ondrášek mi ještě pomáhal s nějakou mojí minulostí, byl to velký kamarád, než se to přesunulo do partnerského vztahu. To bylo hrozně hezké. My jsme spolu hráli, on Vávru a já Maryšu. Já ho otrávila a pak jsme se vzali,” vyprávěla se smíchem před lety v rozhovoru pro Pardubický rozhlas Pavla Tomicová.

Zamilovala se první

Ta společně s tím ještě uvedla, že to byla ona, u koho se jako první začaly kamarádské city měnit v ty milostné. A k jejímu štěstí se podobné pocity začaly brzy objevovat i u Malého. V roce 2003 proběhla svatba a po pár letech se až po uši zamilované dvojici narodila dcera Anežka.

Pavlu Tomicovou a Ondřejem Malého mnozí považovali za jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. O to větším překvapením pak pro všechny bylo, když přišla zpráva o jejich rozvodu. Ondřej Malý se totiž zamiloval do o několik desítek let mladší kolegyně, se kterou dokonce založil rodinu. A pro Pavlu Tomicovou šlo o obrovskou ránu pod pás.

Hubnutí i zhroucení

Jindy usměvavá herečka na čas o svůj pověstný úsměv a smích naprosto přišla. Během bouřlivého období shodila mnoho kilogramů a do tváře se jí vepsal smutek. Dokonce několik týdnů podle webu eXtra.cz chyběla na natáčení a musela si zkrátka vzít na nějakou dobu volno, aby mohla všechno vstřebat.

Jenže rána se hojila opravdu dlouho. Když po pár měsících opět na Malého ve společnosti narazila, zranění srdce se opět otevřelo. „A i když si myslela, že to nejhorší má za sebou, druhý den po odehrání představení prostě zničehonic přestala fungovat. Ta bolest je tam pořád,” prozradil zdroj z jejího okolí.

Nyní to ale vypadá, že velký příběh bude mít pro Pavlu Tomicovou přece jen šťastný konec. Jak totiž uvádí web Naše hvězdy, Malý údajně lituje toho, jak se ke své manželce zachoval. A dokonce se spekuluje o jeho návratu k ní.