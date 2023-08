Trávníček píše paměti: Vysvětlí vztah se Šafránkovou a její odstup k Popelce

Na veřejnosti se Pavel Trávníček již příliš často neobjevuje a ani nepřijímá další role. Pohádkový princ z nejoblíbenější české pohádky “Tři oříšky pro Popelku” ale přesto nezahálí. Za pomoci své manželky Moniky totiž připravuje své vlastní paměti. Biografie by měla přinést dosud nezveřejněné fotografie a také v nich herec hodlá prozradit některé informace ze svého života, které až doteď se svými fanoušky nesdílel.

Kniha má spatřit světlo světa letos na podzim, konkrétně v listopadu. Termín není zvolen náhodně, právě na konci letošního roku totiž bude mít padesátileté výročí kultovní pohádka, která Pavla Trávníčka proslavila. Jak prozradil, vyjde nejen v českém, ale také německém jazyce. Právě u našich sousedů má totiž slavná Popelka také řadu fanoušků.

“Nechal jsem se přemluvit k vlastní autobiografii. Stále do ní vybírám fotky, ale všechny nemají šanci se tam vejít,” sdělil známý umělec deníku Blesk a dodal, že kdyby jej k sepsání knihy nenabádala jeho žena, nejspíš by se k tomuto kroku nikdy neodhodlal.

Podle informací, které získal server Aha! se bude velká část knihy týkat právě Popelky a mimo jiné také vztahu s již zesnulou představitelkou hlavní hrdinky Libuší Šafránkovou, která se po většinu svého života ke své zásadní roli prakticky nehlásila.

Libuše Šafránková na Popelku zanevřela

“Libuška se ničeho, co je spojeno s pohádkou, nezúčastňuje. Ani když jsme s různými televizemi a novinami dělali o ní reportáže, nikdy u toho nebyla,” řekl Blesku Pavel Trávníček ještě v době, kdy byla známá herečka naživu. Co k tomu legendu české herecké scény vedlo, dodnes není veřejně známé. Fanoušci proto doufají, že právě Trávníčkova nová kniha vnese do celé situace trochu světla.

Že se bude jednat skutečně o velice zajímavý materiál, uvedla také Monika Trávníčková, která manželovi s tvorbou ochotně pomáhá. “Klenoty! Máte se na co těšit, máme s knihou hodně práce,” sdělila zmíněnému médiu s úsměvem žena, která kráčí Pavlu Trávníčkovi po boku již osmnáct let, z toho osm let jako jeho žena.