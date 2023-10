Pavel Trávníček slaví narozeniny úspěchem: Lukrativní kšeft díky Popelce

Snad žádná česká pohádka se dlouhodobě netěší takové oblibě jako Tři oříšky pro Popelku. Protagonista hlavní mužské postavy Pavel Trávníček, ze kterého stálice české vánoční televizní obrazovky udělala hvězdu, z Popelky ostatně těží dodnes. Jen krátce před svými narozeninami, které slaví 26. října, se například dověděl, že mu jeho nejslavnější role pomohla získat zakázku, která mu vydělá velmi pěkné peníze.

Herectví už se prakticky nevěnuje a na veřejnosti se ukazuje opravdu výjimečně. Do konce letošního roku ale udělá Pavel Trávníček dvakrát výjimku. S německou televizní stanicí MDR totiž natáčí filmový dokument o pohádce, která ho proslavila.

“Navštívili jsme ateliéry Barrandov, kde je uložen národní poklad, kostýmy Theodora Pištěka z této pohádky. A světe div se, nějaké mi ještě jsou. Další den jsme pak jeli na hrad Švihov, kde také pohádka vznikala. Moc mě to natáčení baví. Další den jsme pak jeli na hrad Švihov, kde také pohádka vznikala. Moc mě to natáčení baví,” nechal se slyšet pro server Aha! hrdě a není se příliš čemu divit - obléknout v 73 letech kostým z mládí se nepodaří jen tak někomu.

Stejná televizní stanice mu navíc dohodila velmi lukrativní “kšeft” v Drážďanech. Bude zde totiž moderovat velkou vánoční show, které se obvykle účastní kolem 20 tisíc lidí. Je prvním zahraničním hercem, který dostal tu příležitost, a tak si jí nesmírně váží.

Tímto úspěchem svého muže se ostatně na Instagramu pochlubila také jeho manželka Monika Trávníčková, se kterou vychovává malého syna Maxmiliána. Přestože je na svého drahého náležitě hrdá, nejspíš je ráda, že s ní nyní po ukončení kariéry tráví více času a mohou se oba věnovat rodině.

To potvrdil také sám Pavel Trávníček, pro kterého je teď prioritou právě jeho potomek. “Maxmilián je to nejlepší na světě, co mě potkalo. Za nic jiného bych ho nevyměnil, ani za žádnou kariéru. Také jsem ubral a spousta věcí ohledně kariéry a peněz mě přestala zajímat. Je mi to šuma fuk, je mi to úplně jedno. A je to dobré, člověk najednou vidí, jak ten život strašně rychle běží a co má, nebo nemá cenu,” svěřil se serveru Deník.cz před časem.