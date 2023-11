Jan Novák 14. 8. 2019 clock 3 minuty gallery

Legenda českého fotbalu opustila rodinu a vyměnila ji za mladou Lucii Anovčínovou. Udělal dobře? To ukáže až čas!

Druhý dech

Existuje klišé, že většinu chlapů chytá s blížící se padesátkou druhá míza. Že se ale splaší hormony bývalému fotbalistovi Pavlu Nedvědovi, který se celou svou sportovní kariéru (i čas po ní) prezentoval jako vzorný rodinný typ, to čekal málokdo. Pro svou rodinu by dýchal. Stačí ale jedna rozverná parkouristka a svět se mu otočil naruby. Co na tom, že je jeho milenka ve věku dcery.

Krásná a divoká

Lucie je velkou milovnicí koní a studovala na průmyslové a obchodní škole v Hodoníně. Mimo studium a péči o zvířata stíhá i zábavu a divoké párty s kamarády. Čas si umí krátit u knihy Stephenie Meyer, která napsala slavnou ságu Stmívání. "Spontánní, líná a náladová dívka", jak sama sebe popsala, dokázala uhranout Pavla Nedvěda. Těžko říct, jestli ho udolala na své vysportované tělo, krásnou tvář nebo zkušenostmi neposkvrněný názor na život.

Ve znamení hvězd

Pavel Nedvěd se narodil ve znamení Panny, jeho mladá milenka zase jako střelec. Hvězdy tomuto spojení příliš nefandí. Spojuje je touha po poznání a mají společný smysl pro racionální myšlení, ale ze začátku to může mezi partnery vřít. Jeden je pragmatik, druhý dravec. Překonají-li ale kostrbaté začátky, může to fungovat.

Nedvěd ztratil hlavu. Na fotkách z Londýna, kde dvojici novináři načapali poprvé pohromadě, z bývalého fotbalisty i mladé jezdkyně vyzařovala uvolněnost a z pohledu řeči těla i znatelná sehranost. Otázkou tedy zůstává, jak dlouho už vztah, paralelně vedený se stále platným manželstvím slavného fotbalisty, trvá. Právě jeho žena bude mít poslední slovo a reakce na sebe nenechá dlouho čekat. Pokud se neinspiruje stylem Dády Patrasové, čeká český rybníček drahý a bouřlivý rozvod!

Miliardy v oběhu

Pavel Nedvěd si bral Ivanu za manželku v roce 1994. Byl na začátku kariéry a jeho domovem byla pražská Sparta. Mladý "čutálista" tehdy snil o zahraničním angažmá a nenapadlo ho podepsat předmanželskou smlouvu. Bezhlavě svolil k mileneckému poměru a pustil tak do oběhu hromady peněz, o které se svede litý boj. Manželka Ivana si může přijít až na 500 milionů korun, zabezpečit děti, osvobodit se od práce a dát lekci záletníkovi.

Děti se přirozeně postavily na stranu matky. Jen dcera měla potřebu vyjádřit se k otcově chování a zastala se své maminky. Ani pro Nedvědova syna není situace příjemná a komfortní. Musí se vyrovnávat s tím, že jeho náhradní matka je jen o pár let starší než on sám. Snad taková kaňka na jinak dokonalém životě za rozvernou a náladovou milenku Nedvědovi stojí.