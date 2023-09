Dara Rolins je za Nedvěda vděčná, ohromil ji gestem směrem k jejímu ex

I když slavný fotbalista vždy patřil mezi nejvíc sexy muže světa, ženy u něj neměly šanci. Celých sedmadvacet let byl ženatý s manželkou Ivanou, s níž má dokonce dvě děti. Následoval románek s mladičkou parkurovou jezdkyní a nyní se Grande Paolo usadil po boku zpěvačky Dary Rolins.

O tom, že Pavel Nedvěd nepatří pouze mezi nejlepší fotbalisty světa, ale také se pyšní dokonalým tělem a pohlednou tváří, nemůže být pochyb. Slavný fotbalista však za svůj život veřejně světu ukázal pouze tři ženy po svém boku.

První byla manželka Ivana, se kterou byl ženatý dlouhých sedmadvacet let. Ta mu také porodila dvě děti, Ivanu a Pavla. Dlouhá léta pár působil idylicky a patřili mezi ukázkové rodiny. Ivana svému muži poskytovala dokonalé zázemí fotbalové manželky a vychovávala jejich potomky. Když ale děti začaly odrůstat, i mezi Nedvědovými došlo k ochlazení vztahu a přišly první problémy.

Nakonec se na veřejnost dostala zpráva, že je Nedvěd manželce nevěrný s mladičkou parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou. Ivana tak práskla do stolu a zažádala o rozvod. Pár tedy žil nějakou dobu v odloučení, než byl oficiálně rozveden.

Po manželce přišla na řadu mladičká milovnice koní

Pak se nějaký čas idol ženských srdcí ukazoval právě po boku o třiadvacet let mladší koňařky Lucie. Evidentně ale nenašli společnou řeč a po pár měsících byl vztah minulostí. Jistě k tomu přispěl i fakt, že Pavel potkal slovenskou zpěvačku a módní ikonu Daru Rolins.

„Od léta se propojily pracovní i příjemnější povinnosti v Itálii. Jsme šťastní, že se nám povedlo nechat si to tak dlouho pro sebe a vlastně poprvé v životě prožít ty nejhezčí počátky vztahu jen ve dvou, bez publika a asistence médií,“ svěřila se Dara na Instagramu.

Od té doby je pár neustále spolu a žijí si spokojeným životem plným luxusu a cestování. Pavel vychází nejen se zpěvaččinou dcerou Laurou, ale i s bývalým partnerem Matějem Homolou, jenž je jejím otcem.

Nyní spokojeně žije se slovenskou popovou ikonou

"Matěj je hrdina a někdy úplně zbytečně. Já jsem si psala s jeho přítelkyní Andreou, a jak už to tak bývá, my ženy se o muže bojíme víc než oni sami. Ptala se mě, jestli nemám čas a jestli bych nemohla Matěje vyzvednou na letišti. Jinak pojede do nemocnice taxíkem. Já zrovna jela na vystoupení, ale Pavel seděl vedle mě a hned se nabídl, že ho tam hodí," prozradila zpěvačka, jaký je Grande Paolo gentleman, pro web TN.cz krátce poté, co měl Homola nehodu.

Dara se svého partnera zastala i během průšvihů, které ho v posledních letech potkaly a ukázala se tak být tou pravou oporou. Snad to páru vydrží a ustojí všechny nástrahy, které na ně v budoucnu čekají.