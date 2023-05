Patricie Pagáčová: Psychika dvacetileté holky na kritiku vzhledu není stavěná

Patricie Pagáčová patří mezi nejúspěšnější české herečky a je velmi často obsazovaná. Před kamerou se objevila poprvé jako osmiletá v seriálu Ranč u Zelené sedmy, poté následoval obrovský úspěch v nekonečném seriálu Ulice a od té doby jde takřka z role do role. V showbyznysu si mnohé vytrpěla - již jako velmi mladá se stala obětí kritiky, zejména co se týká její postavy. Než se dostala do stavu, kdy ji nevyžádané komentáře netrápí, stálo ji to mnoho práce.

V televizním pořadu “7 pádů Honzy Dědka” nedávno přiznala, že během natáčení seriálu Agrometal jí vycpávali prsa, protože se režisérovi zdála příliš malá. V minulosti naopak často slýchávala, že je na herečku až příliš oplácaná. Vyrovnat se s tím, že člověka neustále někdo hodnotí, není pro mladou ženu jednoduché.

“Částečně to samozřejmě patří k téhle práci, že člověka pořád někdo pozoruje. Ale je pravda, že je kritika a kritika. Je rozdíl, když někdo konstruktivně ohodnotí váš herecký výkon a když vám někdo napíše na sociální síti do komentářů, že jste hnusná a tlustá,” uvedla Patricie Pagáčová pro Kafe.cz.

“Dřív mě to samozřejmě trápilo a bylo to nepříjemné, ale ušla jsem dlouhou cestu, takže dnes už se tím netrápím a mám se ráda. Je to ale hodně práce na sobě, určitě pomáhá třeba meditace nebo také terapie,” vysvětlila sympatická herečka.

Když jsem poslouchala, že jsem tlustá, bylo mi teprve dvacet

“Dneska už je to lepší, že se více mluví o duševním zdraví, ale stejně řada lidí pořád má pocit, že jste cvok, pokud chodíte na terapii. Přitom to vážně pomáhá. V době, kdy jsem poslouchala kritiku své postavy nejvíc, mi bylo teprve dvacet. Myslím, že psychika na to v tom věku vůbec není stavěná. Na druhou stranu to pro mě byla také škola,” myslí si Patricie Pagáčová.

Oblíbená herečka je vdaná za dramaturga Tibora Pagáče a vychovávají spolu malou dceru Bibianu. O té Patricie Pagáčová říká, že má temperamentní povahu po ní. Druhé miminko ale zatím neplánuje a nemá ráda, pokud se jí na něj lidé ptají.