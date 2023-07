Pagáčová zářila v Ranči U zelené sedmy, pro Kafe popsala natáčení s legendami

Oblíbený rodinný seriál Ranč U zelené sedmy, který vznikl na přelomu tisíciletí, si velmi rychle získal srdce televizních diváků. Ze své popularity těží dodnes, a tak se nyní vysílá k radosti svých fanoušků znovu. Na natáčení zavzpomínala herečka Patricie Pagáčová, pro kterou byl právě tento seriál první velkou hereckou zkušeností, na kterou se nezapomíná.

“Já na to vzpomínám strašně ráda, protože to bylo hrozně pohodové natáčení s milými a příjemnými lidmi, to místo samo o sobě bylo hrozně krásné a tehdy jsem to vůbec nevnímala jako práci, ale za odměnu. Byly to nejlepší prázdniny a hrozně jsem si to užila,” popsala pro Kafe.cz Patricie Pagáčová, která má dnes rolí na kontě velké množství a patří mezi nejobsazovanější české herečky.

V době, kdy seriál vznikal, byla ještě školou povinné děvče. “V první řadě jsem nehrála, ale v té druhé mi bylo dvanáct let. Takže jsem vlastně byla ještě docela malá. Že jsem na place se známými tvářemi, třeba paní Štěpánkovou, a že bych z toho vlastně měla být nervózní nebo se stydět, jsem si asi úplně neuvědomovala. Takže jsem starší herce vnímala prostě jako lidi, ktěří na mě byli milí, příjemní a hezky se mi s nimi hrálo,” zavzpomínala sympatická světlovláska pro Kafe.cz.

Pozitivně její první herecké zkušenosti přijali také vrstevníci. “Samozřejmě se mě někdo občas na něco ptal nebo si ze mě dělal legraci, to hlavně když jsem hrála v reklamách, ale nevzpomínám si na nic vysloveně negativního. To bude ale asi tím, že tehdy neexistovaly sociální sítě,” myslí si Patricie Pagáčová.

“Dnešní dětští herci to kvůli kyberšikaně budou mít nejspíš mnohem těžší, je neuvěřitelné, co jsou někteří lidé schopní napsat. Jsem vážně ráda, že jsem vyrůstala v době, kdy tohle ještě nebylo. Do očí se přece jen člověk často neodváží druhému něco ošklivého říct,” řekla Patricie Pagáčová pro Kafe.cz.

I přes to by ale vlastní dceři, dvouleté Bibi, podle svých slov nebránila, kdyby se rozhodla herectví také zkusit. “Kdyby ji to zajímalo a šlo jí to, tak proč ne? Kdybych jí to zakázala, tak by stejně byla jen nešťastná. Dětství je i od toho, aby si člověk vyzkoušel, co by ho mohlo bavit, a myslím, že by rodiče měli být trochu benevolentní. Moji rodiče mě nechali vyzkoušet všechno možné a jsem za to ráda,” vysvětlila s úsměvem pro Kafe.cz.