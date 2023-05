Patricie Pagáčová zavzpomínala na výprask od otce. Dostala za záškoláctví

Herečka Patricie Pagáčová patří k nejznámějším českým herečkám. Stačilo ale málo a možná se velké kariéry vůbec nedočkala. Paradoxně první velkou roli získala i díky svému ne tak úplně vzornému chování. Být tedy poslušnou holčičkou, její život mohl vypadat jinak.

Patricie Pagáčová v různých filmech a seriálech vždy ztvárňovala hodné dívky, které se snažily ze všech sil vyvarovat se nejrůznějším problémům a konfliktům. Je ale pravdou, že v osobním životě vždy vzorná zcela nebyla. Během dětských let se totiž snažila vyhýbat dramatickému kroužku a namísto něj trajdala se spolužačkami po městě. To pak naštvalo její rodiče. Zároveň jí to ale dost možná přihrálo její první velkou roli.

Vystrašení rodiče

O svém působení v dramatickém kroužku se Patricie Pagáčová rozpovídala v talkshow 7 pádů Honzy Dědka. „Je pravda, že jsme párkrát byly za dramaťákem. Pak paní učitelka už volala domů, protože jí bylo divné, že jsme už asi třetí týden po sobě nepřišly. To je pro rodiče nejhorší. Protože nás tam vysadili, mysleli si, že tam jsme, a my jsme tam nebyly,” vyprávěla Patricie, kterou následně nečekaly zrovna hezké chvíle.

Její tatínek totiž strachy bez sebe začal jezdit po městě a hledal své dcery. A pak je našel. „Doma jsme dostaly na zadek. Pamatuju si to, jako by to bylo včera,” smála se herečka, která měla pro trest pochopení.

První role

Přestože si kvůli odhalenému „záškoláctví” Patricie prožila ne tak úplně šťastné okamžiky, je dost pravděpodobné, že se díky němu dočkala své průlomové role. „Oni pak totiž na dramaťák přišli lidé z České televize, když se obsazoval seriál Ranč U Zelené sedmy. A tam si nás vybrali na kamerovky a nakonec si mě vybrali do role Aničky Studničkové,” prohlásila Patricie Pagáčová.

Je tedy dost pravděpodobné, že kdyby otec Patricie nepřišel na to, že ona a její sestra jen předstírají, že chodí na dramatický kroužek, Patricie by na něj nechodila dál a příležitost získat roli v kultovním seriálu by ji minula.