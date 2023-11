Pagáčová promluvila o drbech a falši v showbyznysu

Patricie Pagáčová po delší době vyrazila do společnosti a vynesla zajímavý model připomínající Wednesday Addams. Herečka se poslední roky věnuje hlavně mateřské roli, zároveň ale stíhá i zajímavé pracovní záležitosti. Skloubit vše dohromady je ale někdy velice náročné.

Patricie Pagáčová před dvěma lety porodila dceru Bibianu a od té doby je pro ni mateřství na prvním místě. Přesto ale herečka nezanevřela na své zaměstnání a pravidelně natáčí filmy i seriály.

Bývalá hvězda Ulice stíhá dokonce i obrážet premiéry a naposledy se dostavila na slavností projekci filmu Bratři ve Slovanském domě. Pagáčová se na příležitost vymódila do semišových šatů v kombinaci s bílou košilí, v nichž připomínala seriálovou postavu Wednesday Addams.

Přestože se Patricie pohybuje roky na výslunní showbyznysu, mezi kolegy prý žádné pevnější přátelství nenavázala. "Kamarády mám spíš mimo showbyznys. Od střední máme partičku, jezdíme patnáct let na společné silvestry. Svoji partu, se kterou taky rádi trávíme čas, má i manžel. Z branže jich tolik nemám. Přátelství tam vznikají hrozně rychle, poznáte se při natáčení a po něm zase rychle zanikají. Nemůžu říct, že by to prostředí bylo celé falešné, ale jedou tam hodně drby," přiznala Pagáčová v rozhovoru pro Novinky.

Všichni se tváří, že se dítě vyprdne a pohoda

Příchodem malé Bibiany se Patricie Pagáčové otočil celý svět vzhůru nohama. "Nemáte už zodpovědnost jen za sebe. Přistupuju k životu jinak, mám jinak poskládané hodnoty," svěřila se herečka výše zmíněnému webu. Patricie zároveň dodala, že nikdy nepatřila mezi ženy, pro které by bylo mateřství prioritou.

"Nikdy jsem nebyla ten typ, co by po dítěti roky toužil a jenom vyhlížel toho pravého. Ale věřím, že se všechno odehrálo tak, jak mělo," tvrdí Pagáčová s tím, že dalšího potomka rozhodně neplánuje.

"Moc se o tom nemluví, všichni se tváří, že se dítě vyprdne a pohoda. Fyzická stránka mateřství mě trochu zaskočila. Bibi jsou dva a už je to s ní fajn, je parťák. Je sice hodně aktivní, neposedí ani minutu, ale je to vlastně fajn. Jsem ráda, že je akční. Dřív kam jsme ji položili, tam jsme ji našli. Teď ji tam nenajdeme ani náhodou," postěžovala si Patricie, která své sledující na Instagramu nedávno pobavila příspěvkem z natáčení. "Jako může to možná malilinko působit, že jdeme tady s chlapci točit porno, ale není tomu tak. Ve skutečnosti tvoříme seriózní umění, pochopitelně," okomentovala snímek, na kterém je v podivném převleku vilné školačka společně s kolegy Ondřejem Sokolem a Alešem Hámou.

