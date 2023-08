Pagáčová podědila byt na Tenerife po Bendové, má s ním jasné plány

Herečka Patricie Pagáčová, která se proslavila zejména v nekonečném seriálu Ulice a od té dobe jde doslova z role do role, se pochlubila investicí, kterou s manželem společně udělali. Pořídila si totiž byt na Tenerife, kde vlastní nemovitost již poměrně dost českých celebrit. Jaké plány se svým novým útočištěm má, prozradila pro redakci Kafe.cz.

“Pořídili jsme si byt na Tenerife. Mám z toho radost, i když to byl trochu stres, bylo to vlastně takové moje první dospělé rozhodnutí. Na konci prázdnin tam máme v plánu jet s rodinou to vyzkoušet, když to vyjde,” vysvětlila s úsměvem populární herečka pro Kafe.cz.

Že by ale na Tenerife hodlali přesídlit na delší dobu nebo byt využívali častěji, Patricie Pagáčová vyvrátila. “V plánu je, že budeme byt pronajímat k rekreaci,” uvedla sympatická umělkyně, která je maminkou malé dcerky Bibiany.

“Byt mám díky Alici Bendové, ona si ho původně vyhlédla pro sebe, ale nakonec řešila jiné nemovitosti, tak ho koupit nemohla a přenechala mi ho. Měla jsem štěstí, protože jinak se tam na podobné koupě docela dlouho čeká,” prozradila pro server Expres.cz. Za jejím nákupem tak nestojí Zuzana Belohorcová, která se svým manželem Marcelem Hájkem podniká v realitním odvětví právě na Tenerife.

Alice Bendová se dění na Tenerife straní

Její nákup ale s živností Belohorcové i přesto může mít souvislost. Není totiž žádným tajemstvím, že Alice Bendová se s dvojicí před časem rozkmotřila, a to kvůli údajnému nevhodnému chování ze strany Hájka. Ten se pohádal s řadou slavných rezidentů, kterým měl zasílat podivné textové i hlasové zprávy s vulgárním obsahem. Od té doby se herečka a moderátorka společenského dění na ostrově raději straní, a tak je možné, že se raději rozhodla investovat své peníze v jiné lokalitě.

“Na Tenerife si jezdíme s rodinou odpočinout. Žádného společenského dění se tu neúčastníme, máme tu svých pár přátel, se kterými se rádi vidíme, ale jinak se držíme stranou. Nedáváme za to opravdu peníze proto, abychom se tu nějak kontaktovali s lidmi, které jsme rok neviděli,” uvedla Alice Bendová na vysvětlenou pro redakci Kafe.cz.