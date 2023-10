Paťulku znám od dětství: Blízcí vyprovodili Janečkovou na poslední cestu

O víkendu se česká veřejnost i nejbližší rozloučili se zpěvačkou Patricií Burda Janečkovou, která ve věku dvaceti pěti let odešla do hudebního nebe. Osudnou se jí stala vážná forma rakoviny prsu, kterou se bohužel i přes všechnu léčbu nepodařilo porazit. Pohřeb byl o to smutnější, že se mladá umělkyně jen před pár měsíci provdala za herce Vlastimila Burdu. Ten všem, kdo se s jeho ženou přišli rozloučit, poděkoval na sociální síti.

S vážnou chorobou se Patricia potýkala od loňského února. Věřila ale, že za pomoci léčby a operace, které se podrobila, se jí povede opět uzdravit, a dokonce se před časem opět vrátila k práci. Nemoc se jí ovšem opět vrátila, a tak na začátku října bohužel podlehla.

Koncem června se ještě stihla provdat, ovšem příliš dlouho si manželské štěstí neužila. “Bojovala statečně, pokorně, skromně a dokonce s vtipem a svým krásným úsměvem. Byla silná jako málokdo. Nikdy si, během téhle zákeřné nemoci, na nic nestěžovala, zvládla i to, co občas ani zdraví ne, a nakonec zvítězila. Neodešla sama! Byla, je a bude dál upřímně milovaná, obdivovaná, inspirativní a nezapomenutelná. Jsem šťastný, že jsem ji mohl doprovázet a jít s ní až do samého nového začátku. Nebylo to lehké, ale nádherné. Děkuju za Tebe, Pati,” napsal zdrcený vdovec na sociální síti.

V sobotu pak proběhlo poslední rozloučení, které zúčastnění hosté popsali jako velmi pěkné a dojemné. Pohřeb se konal v kostele svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Mezi 11. a 13. hodinou byl prostor pro to, aby se mohla rozloučit veřejnost. Průběh přenášela také obrazovka před kostelem. Ve dvě hodiny odpoledne poté začal samotný obřad, kterého se zúčastnili pouze příbuzní a zvaní hosté.

Situace není těžká jen pro rodinu zesnulé umělkyně, ale také její kolegy z umělecké branže, mezi kterými si Patricia Burda Janečková našla spoustu přátel. Zavzpomínal tak na ni kupříkladu zpěvák a herec Radek Melša, se kterým se objevila v muzikálu Romeo a Julie a se kterým se znala již od malička.

“Bolí to. Paťulku znám od dětství, byla a stále je pro mě bezmeznou inspirací, laskavou kamarádkou a empatickou kolegyní. Ve vší své skromnosti léčila hlasem jiné s čirým nadhledem, skrz který dokázala vidět i bolest kolem. To hřejivé světlo, které rozdávala po celém světě, jen tak nezhasne. Leť Pati, nezapomeneme, nikdy,” sdělil.